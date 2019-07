Václav Pergl, Právo

Dodala, že mírné ochlazení a bouřky přinese o víkendu vlnící se studená fronta, která se bude nad Českem rozpadat. „Tropické teploty ale očekáváme nejméně do konce července a zřejmě budou i v srpnu,“ uvedla meteoroložka.

Ještě tepleji než v Česku bude podle ní ve Španělsku, Francii a Německu, kde teplota může atakovat 40 stupňů. Tropický vzduch z Afriky se dostane až nad Skandinávii a také tam bude v druhé polovině tohoto týdne až 30 stupňů.

Pálí jako u moře

Podle Honsové se k tropickým teplotám přidají i jasné dny. UV index bude na vysokých hodnotách, tj. na stupni 7, a to je srovnatelné se Středomořím. „Sluníčko nad Českem bude opalovat stejně jako u moře na jihu Evropy. Raději se přes poledne nezdržujte na přímém slunečním záření bez ochranných prostředků,“ sdělila Honsová.

Na dotaz, že v závěru července, konkrétně 26., má svátek svatá Anna, k níž se váže lidová pranostika – svatá Anna, chladna zrána, Honsová uvedla, že letos to zřejmě platit nebude. „Místo chladných rán budeme mít tropické noci, kdy ojediněle nebude teplota klesat pod 20 stupňů. Lidem se tedy bude opět hůř spát a zejména v panelových bytech bude k nevydržení,“ míní meteoroložka.

Dodala, že podle statistik právě přelom července a srpna bývá na území Česka nejteplejším obdobím z celého roku. Od středy do pondělí tedy můžeme čekat teploty 28 až 30 stupňů, ve čtvrtek a pátek pak budou nejvyšší denní teploty až 35 stupňů Celsia a v pátek se mohou objevit ojediněle i bouřky.

Lékaři doporučují ve vedrech všem lidem i dětem přísně dodržovat pitný režim a denně vypít dva až tři litry nejlépe obyčejné nebo mineralizované vody. Děti samozřejmě méně. Pít bychom měli po malých doušcích tak, aby tělo dokázalo vodu zpracovat. Vypijeme-li velké množství najednou, žízeň sice uhasíme, ale tělo vodu nespotřebuje, protože odejde močí. V případě, že nebudeme dostatečně pít, organismus dehydruje a bude nás bolet hlava, budeme se cítit malátní a unavení. Ve vedrech bychom se také měli vyvarovat sportování a alkoholu. Obojí zatěžuje organismus stejně jako časté pití kávy.

„Na slunce bez ochrany hlavy a natření ochrannými krémy raději nechoďte. Je to nebezpečné,“ varuje profesor Petr Arenberger, přednosta dermatovenerologické kliniky pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Podle něj ochrannými přípravky se musíme mazat opakovaně a v dostatečném množství.

Kardiaci jen ve stínu

Lidé, kteří mají nemocné srdce nebo se léčí s vysokým krevním tlakem, by se měli pohybovat hlavně ve stínu. Na sluníčko by pokud možno neměli chodit. Tvrdí to přední český kardiolog profesor Petr Neužil z pražské Nemocnice Na Homolce.

Dodává, že pokud pocítí kardiaci nevolnost nebo zvýšené bušení srdce či úzkost nebo svírání na hrudi, měli by okamžitě volat záchranku.

Podle dětských lékařů miminka a batolata na slunce nepatří vůbec, a když, tak by měla mít oděv pokud možno bílý, který odráží sluneční paprsky a nepřehřívá tělo. Vyvarovat se je třeba oblečení ze syntetických materiálů a také oděvů, které těsně přilnou k tělu.