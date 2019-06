Meteorologové předpokládají, že období od 10. června do 7. července 2019 bude teplotně průměrné až slabě nadprůměrné. Teploty výrazněji porostou zejména v týdnu od 10. června. To by týdenní průměr měl být až kolem 5 stupňů nad normálem, teploty se přes den dostanou i k tropické třicítce. Noční minima se budou pohybovat kolem 16 stupňů.

V dalších týdnech přijde mírné ochlazení, ale týdenní průměry by se neměly odlišovat od obvyklých hodnot pro danou roční dobu. Noční minima se budou pohybovat kolem 14 stupňů, přes den teploměry ukážou pravděpodobně kolem 25 stupňů.

Množství srážek, které v následujících čtyřech týdnech spadnou, bude podle odhadů meteorologů průměrné. Nejvíce by mělo napršet v příštím týdnu, pak by mělo srážek ubývat. V posledním červnovém týdnu předpokládají meteorologové méně srážek, než je dlouhodobý průměr pro toto období. Stejně tak by nemělo více pršet v prvním prázdninovém týdnu.