Václav Pergl, Právo

„Také v příštím týdnu budeme potřebovat deštníky, protože přes naše území budou postupovat jednotlivé frontální systémy. Nicméně tak extrémní srážky už nepřinesou. Situace se bude výrazně uklidňovat už v pátek,“ řekla ve čtvrtek Právu Dagmar Honsová z pražského Meteopressu.

Sdělila, že Česko má za sebou skutečně extrémní srážky, protože za posledních 48 hodin ojediněle spadlo i přes 100 milimetrů, to je 100 litrů vody na metr čtvereční. Nejvíce napršelo v Jizerských horách, kde spadlo 143 mm, a pak v Beskydech a v Bedřichově.

Hasiči v Olomouckém kraji evidují několik výjezdů k zatopeným silnicím či domům. Ve středu večer zasedly i protipovodňové štáby. V Teplicích nad Bečvou stoupla Bečva nad úroveň prvního povodňového stupně ve středu odpoledne a po půlnoci překročila čtyřmetrovou hranici, limit pro třetí stupeň. Maxima 426 centimetrů dosáhla ve čtvrtek nad ránem a od té doby zvolna klesá.

Do středeční půlnoci zaznamenali hasiči ve Zlínském kraji přes 200 výjezdů. Mezi místa, která velká voda na Vsetínsku zasáhla nejvíce, patří podle mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříkové Rožnov pod Radhoštěm. Za jedno z nejpostiženějších míst na Zlínsku označila město Brumov-Bylnice.

Také v Moravskoslezském kraji museli hladiny řek hlídat. Například Olše v Českém Těšíně ve čtvrtek ráno vystoupala na třetí stupeň povodňové aktivity.

Povodňová pohotovost platí do pátečního poledne s vysokým stupněm nebezpečí na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Ostravsku, ve Zlínském kraji, na Přerovsku, Hodonínsku a Břeclavsku a také na Chrudimsku. S nízkým stupněm nebezpečí je povodňová pohotovost na Liberecku a Žďársku.

Podle Honsové o víkendu už bude oblačnosti i srážek v porovnání s pracovním týdnem méně. Nicméně ani poslední květnový víkend nepřinese letní teploty.

O víkendu přejde studená fronta

V sobotu přes území Česka přejde studená fronta. Bude polojasno, ojediněle bouřky a denní teploty až 23 stupňů. Neděle nabídne podobné počasí a v pondělí už by mělo být polojasno, místy ale bouřky.

Celý příští týden má být střídavě oblačno až zataženo s přeháňkami nebo deštěm. Denní teploty se až do úterý očekávají 18 až 22 stupně, poté se ochladí na 15 až 20 stupňů.

„Letošní květen zatím přinesl pouze jeden letní den. Například loňský květen jich měl jedenáct a loni 4. května jsme dokonce naměřili tropickou třicítku. Letos to vypadá, že současný květen bude nejchladnější od roku 2001,“ podotkla Honsová.

Dodala, že na letní teploty, tedy na 25 stupňů, to nevypadá ani v první červnové dekádě, protože by měla převládat velká oblačnost s přeháňkami a teplotami jen lehce přes 20 stupňů.