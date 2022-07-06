Новости с войны в Украине 6.7.2022

Мельник прекращает деятельность в Германии

Посол Украины Андрей Мельник, известный своей резкой критикой правительства Германии и преуменьшением преступлений Степана Бандеры, покидает Берлин, пишут Bild и Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в Киеве. Уже осенью посол должен вернуться в МИД Украины. Хотя Мельник находится в должности посла с 2015 года, его уход вызывает большой интерес у немецких СМИ.

Потери России

Россия потеряла 115 000 солдат с начала вторжения в Украину, включая убитых и раненых. Как сообщает сервер РБК-Украина, об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Однако проверить информацию из независимых источников невозможно.

Украинцев не выпускают из дома

Украина запретила мужчинам призывного возраста покидать место жительства без специального разрешения, сообщил Генштаб ВСУ. После критики, Минобороны успокаивает жителей, что причин для паники нет. В соответствии с Законом о воинской повинности от 1992 года мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет в военное время для выезда с места постоянного жительства требуется разрешение соответствующего районного военного управления.

Запланированный шаг вызвал волну негодования в украинском обществе, а президент Владимир Зеленский раскритиковал его.

Отбитое наступление

Украинской армии удалось отразить наступление российских солдат под Славянском и в районе Херсонщины. Об этом командование украинской армии сообщило в своем очередном утреннем отчете о развитии боевых действий, который в связи с боевой обстановкой не может быть проверен из независимых источников. Существует реальная вероятность того, что битва за Славянск станет следующей ключевой битвой на Донбассе, заявило британское министерство обороны в своем анализе российского вторжения в Украину.

Мертвый олигарх

Российского олигарха Юрия Воронова нашли в бассейне его роскошной петербургской виллы, пишет сервер Daily Mail. Мультимиллионеру прострелили голову. Рядом с бассейном был найден пистолет Grand Power, а на дне — гильза. По первым результатам расследования, за его смертью стоят «споры с деловыми партнерами».