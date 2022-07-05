Hlavní obsah
Воронка от бомбы в поле под Днепропетровском. Сейчас в регионе идет сбор урожая. Foto: Efrem Lukatsky, ČTK/AP
Novinky.czNews in RussianНовости с войны в Украине 5.7.2022

Новости с войны в Украине 5.7.2022

Dnes 13:34
Novinky

Воронка от бомбы в поле под Днепропетровском. Сейчас в регионе идет сбор урожая. Foto: Efrem Lukatsky, ČTK/AP
Новости с войны в Украине 5.7.2022

Путин: Мы захватили Луганскую область

Президент России Владимир Путин объявил о победе российских войск в Луганской области на востоке Украины.  Он сделал это на следующий день после ухода украинской армии из Лисичанска, последнего оплота сопротивления в регионе.

Украинцы подошли к окраинам Херсона

Передовые части украинских войск подошли на километр к окраине Херсона, сообщает газета «Экономист» со ссылкой на украинскую разведку и военных.  Однако у них не хватает ни сил, ни ресурсов, чтобы завоевать город.

Говорят, что Путин приказал сделать паузу

Президент России Владимир Путин, видимо, прикажет отдыхать своей армии.  Об этом сообщил Институт изучения войны США (ISW), заявив, что Путин, по-видимому, отдал приказ об оперативной паузе, и военное руководство ставит для нее условия.

Конференция по восстановлению Украины

Конференция по восстановлению Украины проходит в Лугано, Швейцария.  Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для восстановления его родины потребуется около 750 миллиардов долларов (17,8 триллиона крон).  Участники согласились, что процесс восстановления возглавит Киев, а масштабная финансовая поддержка будет связана с продолжением реформ, например, в сфере юстиции или антикоррупционных мер.

Разрушенный мост, соединяющий Северодонецк и Лисичанск. Foto: Alexander Ermochenko, Reuters

Další 1 fotografie

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Výběr článků