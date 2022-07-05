Новости с войны в Украине 5.7.2022

Путин: Мы захватили Луганскую область

Президент России Владимир Путин объявил о победе российских войск в Луганской области на востоке Украины. Он сделал это на следующий день после ухода украинской армии из Лисичанска, последнего оплота сопротивления в регионе.

Украинцы подошли к окраинам Херсона

Передовые части украинских войск подошли на километр к окраине Херсона, сообщает газета «Экономист» со ссылкой на украинскую разведку и военных. Однако у них не хватает ни сил, ни ресурсов, чтобы завоевать город.

Говорят, что Путин приказал сделать паузу

Президент России Владимир Путин, видимо, прикажет отдыхать своей армии. Об этом сообщил Институт изучения войны США (ISW), заявив, что Путин, по-видимому, отдал приказ об оперативной паузе, и военное руководство ставит для нее условия.

Конференция по восстановлению Украины

Конференция по восстановлению Украины проходит в Лугано, Швейцария. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для восстановления его родины потребуется около 750 миллиардов долларов (17,8 триллиона крон). Участники согласились, что процесс восстановления возглавит Киев, а масштабная финансовая поддержка будет связана с продолжением реформ, например, в сфере юстиции или антикоррупционных мер.

