Новости с войны в Украине 18.6.2022

Президент Казахстана выступил против Путина: Мы не признаем квазигосударства на Донбассе

Пикантная ситуация возникла в пятницу во время совместных дебат президентов Казахстана и России на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелулы Токаев не постеснялся сообщить Владимиру Путину о своей позиции по ситуации на Украине и подчеркнул, что независимость самопровозглашенных республик на Донбассе не может быть признана. «Казахстан не признает независимость Тайваня, Косово, Абхазии и Южной Осетии. Он также не признает Донецкую Народную Республику или Луганскую Народную Республику. Они квазигосударства», — заявил Токаев, так открыто и публично выступавший против Путина перед делегатами питерского форума.

10 000 солдат за 120 дней. Джонсон в Киеве предложил тренировать армию

В пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и представил ему конкретное предложение британской помощи в обучении украинских солдат. Два лидера также говорили о поставках тяжелого вооружения и зенитных комплексов, а также об экономической поддержке Украины, которая с конца февраля сталкивается с российской агрессией, и других вариантах ужесточения антироссийских санкций.

На Змеином острове затонул российский буксир, сообщает Украина.

Российский буксир, который в пятницу был обстрелян украинскими ракетами, затонул у острова Змеиный в Черном море, сообщил губернатор Одесской области Максим Марченко. На борту корабля якобы находилась система противоракетной обороны «Тор». Однако во время войны сообщения о периодических потерях не могут быть проверены независимо.

В Херсоне взорван автомобиль с украинским коллаборационистом

В Херсоне взорвалась машина коллаборациониста и начальника исправительной колонии Евгении Соболевой. Российские оккупанты утверждают, что за терактом стоят украинские боевики. Она попала в больницу с травмами, пишет сервер Украинской правды. Взрывом бомбы были повреждены окна в близлежащих домах, а также деревья возле автомобиля. Одни СМИ сообщают, что бомба была заложена в машине, другие — что на дереве рядом с машиной.

На восстановление российской экономики после санкций может уйти десять лет, признал глава Сбербанка

Возврат российской экономики к прошлогоднему уровню может занять десять лет, т.е. до тех пор, пока страны Запада не начали вводить санкции против России за ее нападение на Украину. Об этом заявил в пятницу глава крупнейшего российского банка Сбербанк Герман Греф, в прошлом занимавший пост министра экономики России. «В результате, если мы ничего не будем делать, нам понадобится около десяти лет, прежде чем экономика вернется к уровням 2021 года», — добавил он, при этом призвав к структурным реформам в российской экономике.