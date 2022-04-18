Новости с войны в Украине 18.4.2022

Русские атакуют Харьков

По меньшей мере пять человек погибли и еще 13 получили ранения в ходе воскресных налетов на город Харьков на северо-востоке Украины, сообщает агентство AFP. По словам президента Украины Владимира Зеленского, за последние четыре дня в городе погибли 18 человек, более сотни получили ранения.

В результате ракетного обстрела Львова погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли и еще восемь получили ранения в результате ракетного обстрела Львова в понедельник российскими ракетами на западе Украины. Об этом сообщил в социальной сети Telegram губернатор области Максим Козицкий.

Мариуполь все же не сдался

Украинские войска, оставшиеся в Мариуполе, продолжают сражаться и не поддаются требованиям России о капитуляции, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация в Мариуполе отчаянная и ее эскалация может привести к прекращению мирных переговоров. Об этом ранее говорил президент Владимир Зеленский.

Российские корабли не могут заходить в некоторые порты

Болгария и Румыния запретили судам под российским флагом заходить в свои черноморские порты. Об этом в воскресенье заявили военно-морские администрации Болгарии и Румынии. По данным Nexta TV и других источников, к этим странам присоединяются Эстония и Бельгия, а также итальянцы запретили российским судам заходить в свои порты.

В Херсоне будет референдум

Российские оккупанты планируют провести референдум в Херсонской области на юге Украины с 1 по 10 мая, чтобы разделить регион. Но это будет не бесплатно. Об этом сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова на Фэйсбуке.

40 русских солдат погибли на крейсере «Москва»

В результате крушения российского крейсера «Москва» погибли 40 российских солдат, еще десятки пропали без вести или получили ранения. Об этом пишет независимая российская «Новая газета Европа» со ссылкой на мать одного из моряков. Российские власти не сообщают о жертвах, утверждая, что весь экипаж из около 500 человек жив.