Новости с войны в Украине 17.6.2022

Российские войска пытаются взять Богородичное

Российские войска предприняли попытку захватить Богородичное, сообщил в пятницу украинский Генеральный штаб. Это одно из мест, где на этой неделе идут ожесточенные бои. Донецкие сепаратисты утверждали в начале недели, что они уже проникли в деревню, но в пятницу украинский штаб заявил, что российская атака была отбита.

Атака на Богородичное связана с попыткой России взять под контроль остальную часть Донецкой области, в частности Славянск. Они ведут разведку боем и у Краснополья, которое они обстреливают, а также у Долины и Дибровное.

Продолжаются ожесточенные бои в Северодонецке, так как русские хотят захватить весь город. В окрестностях города российские войска обстреливают украинские позиции из реактивных систем залпового огня, они нанесли авиаудар по Устиновке.

Украинцы подбили российский буксир в Черном море. Он перевозил оружие и солдат

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что украинским силам удалось подбить российский буксир "Василий Бех", который должен был перевозить оружие и солдат на Змеиный остров.

Доказательства хищения украинского зерна

Американская компания Maxar опубликовала спутниковые снимки, подтверждающие, что Россия экспортировала украденное зерно из Украины в Сирию, сообщает Reuters. На них показаны корабли, загружающие зерно в Севастополе, а затем в сирийском порту. Из других снимков следует, что в этом году в Украине будет значительно меньше урожая, поскольку резко сократилось количество посевных площадей.

Путин отвергает сделку по экспорту украинского зерна

Соглашение об экспорте украинского зерна из Одессы с президентом России Владимиром Путиным вряд ли будет достигнуто, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Причина в том, что Путин не захотел принять резолюцию, которую по этому поводу выпустит ООН.

Русские создали 20 фильтрационных лагерей

На оккупированных территориях Украины создано 20 фильтрационных лагерей, где задерживают и проверяют украинцев, подозреваемых в несогласии с оккупацией. Об этом заявил представитель Украины в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).