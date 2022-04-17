Новости с войны в Украине 17.4.2022
Мариуполь и переговоры о прекращении огня
По словам президента Украины Владимира Зеленского, мирное соглашение с Россией может состоять из двух отдельных частей. Первый касается гарантий безопасности Украины и второй отношений с Российской Федерацией. Каждая возможность может предотвратить гибель защитников Мариуполя, которые окружены российскими войсками, подчеркнул Зеленский.
По словам Зеленского, позиция Украины в переговорах по мирному соглашению изменилась после битв в Буче и других городах. «Мирный договор может состоять из двух разных документов. Одно будет касаться гарантий безопасности для Украины, а другое — прямых отношений с Россией», — сказал украинский президент
Задержан глава донецких сепаратистов
По данным украинской разведки, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России арестовали и депортировали лидера боевиков Донецкой народной республики (ДЛР) Эдуарда Басурина. По данным разведки, он должен был раскрыть планы применения химического оружия в Мариуполе.
Россия запретила въезд в страну британским политикам
Россия запретила въезд нескольким членам правительства и политикам Великобритании, сообщило в субботу российское агентство «Интерфакс». Запрет касается премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, госсекретаря Лиз Трасс, министра обороны Бена Уоллеса и десяти других членов правительства и политиков.
В список также вошли министр юстиции Великобритании Доминик Рааб и министр финансов Риши Сунак.
Россия призвала защитников Мариуполя сдаться
В Министерстве обороны России заявили, что если защитники Мариуполя, которые еще ведут бои, бросят оружие сегодня в 5:00 по центральноевропейскому времени, они спасут себе жизнь. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Россия ранее объявила, что российские и пророссийские войска очистили всю городскую территорию Мариупольского порта от украинских сил и заблокировали оставшихся украинских боевиков на большой территории местного металлургического завода «Азовсталь». По словам официального представителя РИА Игоря Конашенкова, за несколько недель украинские силы потеряли более 4000 боевиков у порта стратегической осады, сообщает агентство РИА.