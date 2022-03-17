Новости с войны в Украине 17. 3. 2022

Разбомбленный театр

На здание драматического театра в Мариуполе была сброшена бомба, сообщает Reuters. Внутри театра находилось бомбоубежище, где в то время прятались около тысячи человек, много детей. Власти Мариуполя утверждают, что бомбоубежище в театре выдержало взрыв. Пока неизвестно, были ли в результате нападения жертвы или раненые. Рядом с театром с обеих сторон была большая надпись "Дети", тем не менее российская армия решила атаковать театр.

Кибератаки

Сайты российских органов власти и правительства подвергаются кибератакам, сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на Министерство цифрового развития. Целью кибератак были, например, сайты Кремля, перевозчика "Аэрофлот" и банка "Сбербанк".

Сбитая ракета попала в дом

Украинской ПВО утром в четверг над Киевом удалось сбить российскую ракету. Но ее остатки врезались в высотное здание. Была разрушена квартира на 16-м этаже, а также технический этаж здания. По меньшей мере один человек погиб на месте, еще четверо ранены. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Украины.

Байден впервые назвал Путина военным преступником

Президент США Джо Байден в среду впервые с начала войны в Украине назвал своего российского коллегу Владимира Путина "военным преступником". В начале марта Байден заявил, что "ясно", что российские войска атакуют гражданские районы, но сказал, что еще слишком рано называть это военными преступлениями.

Гаага приказала прекратить вторжение

Международный суд ООН в Гааге обязал Россию немедленно прекратить военные действия в Украине. Согласно решению по делу, переданному Украиной в высший суд ООН, Москва также должна обеспечить, чтобы другие военные или вооруженные силы, действующие по ее приказу, не продолжали военные действия. Решение суда является обязательным для государств-членов ООН. В случае неповиновения суд может передать дело в Совет Безопасности ООН, но там у России есть право вето.

Отъезд прима-балерины

Из Московского Большого театра уходит одна из лучших российских балерин Ольга Смирнова. Она будет выступать в национальном балете Нидерландов. Причиной этого является несогласие с российской агрессией в Украине, сообщает AFP.