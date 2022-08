S deskovými hrami úspěšně odolává internetu

„Začalo to v mém dětství. S kamarádem jsme po škole rádi hráli různé deskové hry jako Člověče, nezlob se. Tak nás napadlo, že si nějakou hru sami vyrobíme,“ zavzpomínal jednatřicetiletý Jiří Šebesta. Nakonec ale úplně první hru vyrobil sám bez kamaráda.

„Byl to jakýsi multifunkční koš z kartonu. Kromě prostoru na odpadky se z jedné strany stal terčem na šipky, měl odkládací plochu, herní políčka a na spodní části bylo víko vedoucí k tajnému deníku,“ popisoval tvůrce her s tím, že pak už přešel na tvorbu deskových her.