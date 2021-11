Polárník Petr Horký vyráží zdolat jižní pól, může se zapsat do historie

Pokud, jak Petr říká, nechytne covid, vyrazí z Česka začátkem prosince do Chile, kde stráví čtyři dny v karanténě. „Přese všechny plány i půlroční trénink stačí jeden malý virus a všechno bude v troskách. Snad ale k ničemu takovému nedojde,“ doufá cestovatel.

Vrcholu Mount Vinson by měl dosáhnout 18. prosince. „A před Vánoci se ke mně přidá Václav, abychom spolu vyrazili dál na jižní pól, kde bychom měli stanout ještě před konce roku,“ sdělil Právu polárník.

Pokud na jižní pól dorazí, stane se tak 110 let poté, co k němu došel Roald Amundsen a pár týdnů po něm Robert Falcon Scott. Petr už dříve zdolal severní pól, na lyžích přešel Grónsko, putoval na Sibiři na Pólu chladu, který je nejchladnějším obydleným místem na světě. Ve stanu zažil teploty mínus 53 stupňů Celsia. Jako první člověk na světě přešel zamrzlé mongolské jezero Khovsghol.

„Rozhodli jsme se, že to zkusíme. Ano, po celém světě se neustále mění pravidla a nařízení. Už měsíc a půl před cestou jsme se například museli registrovat v chilském systému, který neuznává naše evropské listiny, ale sám si je potvrzuje. Ale to stále neznamená, že by přestalo platit ono slavné – když se chce, všechno jde,” dodal polárník.