Nová sluchátka z vás udělají na ulici exota

Pokud jste patřili k těm, kteří nosili nebo ještě nosí respirátory i v době, kdy to už není přikázané, asi dobře víte, jakých pohledů se vám mnohdy dostávalo. A máme jakési tušení, že mnoha pohledů se bude dostávat i těm, kteří si na hlavu nasadí zařízení, které má nést název Dyson Zone. Ve zkratce jde o over-ear sluchátka s přenosnou čističkou vzduchu přímo před vaším nosem a ústy. Jen u toho budete vypadat jako Princezna Leia křížená s Darth Vaderem.

„Na rozdíl od obličejových masek dodává naše zařízení pomocí vysoce výkonných filtrů a dvou miniaturních vzduchových čerpadel proud čerstvého vzduchu, aniž by došlo ke kontaktu s obličejem,” uvedl v tiskové zprávě Jake Dyson s tím, že vývoj zařízení trval šest let. Začal tak ještě dávno před tím, než někdo ve Wu-chanu poprvé nehezky zakašlal.

Před covidem ale zařízení ani chránit nemá, zachytit má však 99 % ultrajemných částic od velikosti 0,1 mikronu. Například tedy alergeny, nečistoty ze staveb, průmyslového spalování či brzdový prach. Ač to není na první pohled patrné, tak ono futuristické zařízení před obličejem se tváře, nosu ani rtů nedotýká.

V balení by však měl být pro všechny případy také přídavný díl pro případ nutnosti zakrytí dýchacích cest na veřejných místech či přídavný kryt obličeje FFP2.

Není úplně jasné, zda by měl zařízení využívat futuristický cestovatel nebo výstřední dělník na stavbě, ale asi nepřekvapí, že sluchátka disponují aktivním tlumením hluku a nízké zkreslení by mělo zaručit věrné podání zvuku. Cena zatím zveřejněna nebyla. Známé je tak zatím jen to, že se má zařízení dostat na pulty obchodů někdy během roku 2023.