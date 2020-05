Ikonická dubajská restaurace se nevzdává navzdory nejasné budoucnosti

Pokud jste někdy byli v Dubaji a strávili jste alespoň hodinu času čtením kvalitních průvodců nebo portálů hodnotících restaurace, asi jen těžko jste mohli na tento podnik nenarazit. Rodinná restaurace servírující klasické pokrmy perské kuchyně, vyhlášená svými špízy z marinovaných mas, čelila problémům už v roce 2008, kdy v rámci celosvětové finanční krize klesl počet návštěvníků na několik měsíců o více než čtvrtinu. To však bylo samozřejmě úplné nic v porovnání s tím, co se událo v uplynulých dvou měsících.

Už po vstupu do restaurace je vám podle stovek fotografií na zdech jasné, že ač to možná ještě u dveří nevypadalo, jste na místě, kam chodí za jídlem nejen vládnoucí rodina Dubaje, ale také nejznámější íránské celebrity nebo hvězdy Bollywoodu.

Není to tak dlouho, co se majitel vyfotil s „falešným Messim”, tedy íránským dvojníkem slavného argentinského fotbalisty, a bylo z toho haló po celé Dubaji. A navzdory tomu, že restaurace stojí v dnes už trochu opomíjené staré části města, za běžných okolností si tam stěží sednete. Spolumajitel podniku Abbás Ansárí se však netají tím, že současná krize je tou nejtvrdší, kterou restaurace od svého otevření v roce 1978 zažila.

„Víte, když vám poklesne byznys o 15, 20 nebo 30 procent, je to nepříjemné. Ale když vám během pár týdnů poklesne o 95 procent, je to tragédie. Restaurace mají vysoké denní náklady na provoz. Ti, kteří nemají v současné době žádné finanční rezervy, budou přežívat jen těžko,” přemítá Ansárí.

Uvolnění restrikcí koncem dubna umožnilo restauracím otevřít, avšak s restrikcí, že se může uvnitř stravovat jen 30 procent zákazníků. To je samozřejmě pro podnik, který praská ve švech i normálně, extrémně málo. Ale Ansárí se na to snaží dívat optimisticky a říká, že i to je pozitivní změna: „Nemáme sice našlapanou restauraci, jak býváme zvyklí, ale věříme, že se blýská na lepší časy.”