nčs, Novinky

S nápadem Darius přišel poté, co viděl opuštěná zvířata, která přišla o domov v důsledku ničivých hurikánů Harvey a Irma v roce 2017. Mnoho psů zůstalo opuštěno v útulcích a Darius se rozhodl zvýšit jejich atraktivitu pomocí speciálních psích motýlků. „Pomáhá jim to zaujmout budoucí majitele a zvyšuje šanci na nový domov,” prozrazuje mladý milovník zvířat.

Kromě psů začal chlapec pomáhat i sám sobě. „Když jsem byl mladší, diagnostikovali mi vadu řečí, pomalejší rozvoj chápání i motoriky,” vysvětluje Darius, který si ještě před několika lety nebyl schopný sám zavázat tkaničky u bot. S novým koníčkem se však jeho vývoj začal zlepšovat.

„V jeho dospívání se začaly projevovat změny, je víc empatický, jeho motorika se také zlepšuje. Jsou to malé krůčky, ale pomalu se do toho dostáváme,” říká chlapcova starší sestra Dazhai.

Dopis od Obamy



Po dvou letech začíná Darius sklízet ovoce svojí práce. O jeho činnost se dokonce zajímal i bývalý prezident Spojených států Barack Obama, jenž mladíkovi zaslal dopis, v němž ho informoval, že si všímá a váží jeho práce pro společnost.

Z koníčku tak vznikla malá firma, která nabízí psům módní doplňky ruční výroby. Z příspěvků od podporovatelů nakupuje s pomocí matky Darius materiál a motýlky poté daruje záchranným stanicím napříč New Jersey. Zákazníkům také nabízí motýlky na internetových stránkách. „Jsme na něj hrdí, překonal spoustu překážek, a ještě ho další spousta čeká. Dělá to, v co bezmezně věří,” dodává matka Joy Brownová.

A protože podnikání kvete, rozhodl se Darius expandovat i do dalších amerických států, kde by opuštěným zvířatům také rád pomáhal.