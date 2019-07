nčs, Novinky

Vyrůstal v náboženském prostředí, k církvi se přidal ve svých 18 letech, o několik let později potkal svoji budoucí manželku, se kterou žil téměř tři desítky let. Později, v roce 1997, se během práce univerzitního kaplana dostal do kontaktu se skupinou gayů. „A hádejte co, uvědomil jsem si, že jsem také gay,” říká Norm, jenž se později odstěhoval za svým přítelem.

Před několika lety dostal od spolubydlícího nabídku natočit film pro dospělé. „Celá pozornost se točila okolo mě a řekl jsem si: ‚Stejně sex mít budeme, tak proč se ukrývat někde ve stínu, uděláme to otevřeně a bude to osvobozující.‘ ”

Za poslední dva roky tak senior, který se dle svých slov cítí spíš jako čtyřicátník, natočil celkem čtyři filmy s hvězdičkou, za svoje výkony však nebere žádné peníze. „Beru to spíš jako jednu velkou párty,” prozrazuje.

V rozhovoru pro server The Huffington Post dříve nabádal, aby si senioři dokázali, že nepatří do starého železa. „Je smutné, že na starší lidi společnost nahlíží jako na asexuály,” řekl.

Vyučuje potěšení



Kromě natáčení filmů se Norm věnuje také vyučování. Nenabádá však už svoje ovečky k modlitbám, nýbrž k tomu, jak si co nejlépe užít fyzické potěšení. Jeho posluchači nejsou pouze starší muži, Norm dokáže poradit i ženám a výrazně mladším generacím.

„Setkal jsem se s názorem, že mladší lidé mají výhodu, že frekvence jejich sexuálního života může být mnohem vyšší. Já ale říkám, že častěji nemusí znamenat lépe,” prozrazuje svoje motto.

Ačkoliv měl nejdříve obavy z toho, jak budou reagovat lidé z církevní komunity, později to přešlo a v současné době už ho to nezajímá. A co mu na náboženství vadí? „Že je velmi vzácné, aby se na sex nahlíželo jako na radostnou součást duchovního života,” dodává.