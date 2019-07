jky, Novinky

Jak se lépe oprostit od materiálního světa a dopřát klidné chvíle své duši než při józe na podložce za statisíce? Paradox, který vnímají snad všichni až na samotné výrobce baví nejen ty, kteří jógu cvičí, ale snad každého, kdo žije v realitě.

Společnost, která má pobočky v Beverly Hills a Dubaji, nabízí podložky z pravé ručně zpracované kůže, osázené drahými kameny. Protože zatrhávat si trenýrky o blýskavé kamínky, to je jistě přesně to, co během cvičení chcete.

Co podložka, to statisíce či miliony korun. Zde asi chudí lidé necvičí.

FOTO: Chakracarma

Drahé kameny v podložce však nejsou prý jen pro okrasu. Energie, kterou vyzařují, prý nabije vaše čakry a zajistí spirituální uvolnění. A pokud jste jen zmínění pozéři a nějaké ty pozitivní vibrace neřešíte, potěší vás, že základní verze podložky, nutno podotknout v ceně nového automobilu, je osázena diamantem (0,7 karátu), rubínem (3,5 karátu), smaragdem (1 karát), safírem (2,5 karátu), jantarem, opálem a karneolem.

Cena matrací začíná na 15 tisících dolarech (340 tisících korunách), ale v závislosti na tom, čím si budete chtít nechat podložku osadit, může cena vystoupat až ke 100 tisícům dolarů. A kdo by nechtěl dát za kus kůže s diamanty více než 2,3 milionu korun, že?