Kromě antuky má Nadal v oblibě také moře. Jen co po sezoně odloží tenisovou raketu, vydává se v doprovodu nejbližšího okolí relaxovat na luxusní jachtu. Právě Beethoven, 23 metrů dlouhá jachta, je nyní na prodej a tenista si pravděpodobně pořídí nový kousek.

Pokud byste zatoužili proplouvat světem jako tenisová hvězda, budete si muset připravit částku přibližně 4,2 milionu dolarů (95 milionů korun). Na jachtě se zřejmě podepsal hvězdný punc, rodák z Mallorky totiž luxusní plavidlo koupil před třemi lety o milion dolarů levněji.

PHOTOS: Rafael Nadal during the photoshoot on his yacht 'Beethoven' in Mallorca https://t.co/HJR49s11yW pic.twitter.com/QeuHD88NZO