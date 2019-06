Jakub Štěpánek, Novinky

Začnu asi očekávanou otázkou, jakou nejvyšší výhru jste předával?

Nejvyšší výhra byla v Eurojackpotu, a to téměř 2,5 miliardy korun. Byl jsem u toho a určitě to byl příjemný a zřejmě neopakovatelný zážitek. Rád bych to ale zažil znovu.

Jak tedy takové předávání výhry probíhá?

Já si výherce vyzvednu na recepci a odvedu jej do naší „milionářské místnosti“, kde spolu vyřešíme veškeré náležitosti. Celková doba schůzky trvá při standardním průběhu 15 až 30 minut. Samozřejmě u výherců velmi vysokých částek může proces trvat i déle.

A co se stane, když si výhru nikdo nevyzvedne? Jde částka zpět do jackpotu, nebo kam peníze putují?

U takto vysokých částek se nevyzvednutí výhry opravdu nestává. Výherce ale často čeká až na poslední chvíli. Má na to rok. Nevyzvednuté výhry připadají dle herního plánu Sazce, ale věřte, že velké peníze si nikdo nenechá ujít.

Co to s lidmi dělá, když se dozví, že jsou milionáři. Napadá mě paralela s Bolkem Polívkou a filmem Dědictví. Nezblázní se z toho člověk?

První je radost a pocit štěstí, následně přichází racionální úvahy, co s výhrou. Teprve po jejím převzetí ale lidé opravdu začínají řešit, co s penězi udělají. Pokud je člověk rozumný, tak se nezblázní.

Ilustrační foto

FOTO: Sazka

Dobrá, ale přece jenom, jak vypadá člověk, který si z ničeho nic odnese 2,5 miliardy korun. To je dost i na rozumného člověka...

Taky ten člověk dlouho přemýšlel a dorazil až těsně před koncem lhůty pro vyzvednutí výhry. A vypadal relativně v klidu. Jak vypadal ve chvíli, kdy zjistil, že vyhrál, to nevím.

Musíte někdy řešit třeba podvody, zkouší to lidé?

Ano, ale řeší to jiné oddělení.

Ve více než 80 procentech jsou výherci muži, čím to?



Často přijdou dva lidé (pár). Předávací protokol podepisuje vždy jeden člověk a možná to je důvod, proč to je většinou muž.

Takže se nedá říct, že by třeba muži častěji sázeli? Dá se vůbec taková statistika zjistit?



Zejména dříve to byla doména mužů. Loterie jsou o tom čekání na losování, ženy jsou většinou netrpělivé. Proto pro vysoké výhry ve stíracích losech častěji chodí ženy. To jsou okamžité loterie, tedy hned víte, zda jste vyhrál.

Sází lidé spíš náhodné tipy, nebo je častější výhra na „šťastná“ čísla? A funguje ještě manuální kontrola u televize, jak tomu bývalo dříve?



Čísla lze zjistit přímo z výherních tiketů. Z dlouhodobého pohledu je tato statistika poměrně vyrovnaná. Vyhrávají jak náhodné tipy, tak i vlastní čísla.

Těžko říci, jestli manuální kontrola funguje, ale losovací pořady v televizi mají stále vysokou sledovanost. Nicméně počet stažení naší mobilní aplikace neustále roste. Hodně lidí sleduje výsledky losování také přes teletext.

V souvislosti s případy ze zahraničí mě napadlo, zda už nemáte v budově „štamgasta“, tedy člověka, který třeba vyhrál větší částku víckrát?

Takové případy se samozřejmě dílem náhody stávají. Nedávno jeden člověk vyhrál nejprve 200 tisíc Kč a za pár měsíců si přišel pro více než milion korun.

V předávací místnosti se vyplatí celá částka, nebo výherce dostane v hotovosti jen část?

V hotovosti můžeme vyplatit maximálně 270 tisíc, toto však podléhá zákonu o praní špinavých peněz a obnáší to vyplnění dalšího dokumentu, kde výherce uvádí daleko více podrobností o sobě. A proto doporučujeme výhercům k vyplacení částku v hotovosti do 250 tisíc korun.

I tak, odcházet se čtvrtmilionem může být nebezpečné, nabízíte výhercům například doprovod či ochranku?



Ochranku nenabízíme. Nikdo neví, zda si výherce odnáší nějaké peníze v hotovosti.

Jistý Jamajčan výhru zatajil před vlastní rodinou, aby z něj nevysávala peníze. Dokonce si pro peníze přišel v masce. Jak jsou na tom Češi, dělí se o radost z výhry?

Zhruba polovina lidí to řekne partnerovi. Před malými dětmi to většinou tají. Sám jim doporučuji, aby pečlivě zvážili, komu dalšímu se o výhře zmíní. Něco jiného je, když se na jednu sázenku složí více lidí. Ti to pak musí řešit mezi sebou.

Jaké jsou nejčastější plány s milionovými výhrami? Přece jenom, když se podíváme do světa, tak někdy výhra spíš život zničí, než že by ho zlepšila...

Milionové částky vyhrávají desetitisíce lidí denně na celém světě. V médiích se občas objeví pár jedinců s negativním dopadem výhry. Jenom v Česku jsme vygenerovali téměř 3000 milionářů a o žádném negativním dopadu nevím. Nejčastěji plánují peníze utratit za bydlení, auto, dovolenou či charitu.

Zažil jste někdy nějaké netradiční předávání?

Pamatuji si pána, který přišel v montérkách, se svačinou v igelitce, do které jsme mu přidali půl milionu korun. Tenkrát to ještě šlo v hotovosti.

Nebo přišel člověk, který si myslel, že vyhrál statisíce, ale až mojí kontrolou sázenky zjistil, že výhra je mnohonásobně vyšší. Málem mi tu omdlel.

Také si pamatuji na výhru, která přišla opravdu v pravý čas. Přišel si pro ni pán, který v době povodní přišel o veškerý majetek. Ten pro výhru dorazil v kraťasech se síťovkou v ruce.

Zeptám se přímo vás, vsadíte si občas, nebo vám to povolání neumožňuje? Nebylo by hezké sám sobě předat nějaký ten milion?

Občas sázím Sportku i Eurojackpot. A ano, předat sám sobě nějaký ten milion by bylo hezké. Snad to jednou vyjde. Většina těch, kterým předávám vysoké výhry, říká, že bude sázet dál. Často si vsadí rovnou tady v budově. Když nesázíte, nemůžete vyhrát.

Dokázal byste spočítat, kolik peněz vám prošlo rukama?

Nikdy jsem to nepočítal, ale rozhodně jde o miliardy. Jen v posledních letech je to například 2,5 miliardy v Eurojackpotu, v loňském roce jsme měli zhruba dva tisíce výher nad 100 tisíc korun, kdy jsme rozdělili téměř dvě miliardy, počítejme rekordní superjackpoty Sportky a Euromilionů. Sazka loni celkově vyplatila výhry převyšující pět miliard, ne všechny se ovšem předávají v Sazce.