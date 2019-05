nčs, Novinky

Ačkoliv prodej whisky s názvem The Samilpo, což je odkaz na stejnojmenné jezero na jihovýchodě země, bude spuštěn až na konci letošního roku, skupina degustátorů již měla možnost whisky ochutnávat.

Palírna, jejíž vedení umožnilo vstup a ochutnávku čínské turistické agentuře, plánuje prodávat tři typy whisky - 40% Black Label, 42% Red Label a třetí, silnější variantu, jež však zatím není hotová.

Pokud by se vám vybavila podobnost s jednou známou skotskou whisky, není náhodná. Dokonce i tvar láhve svými hranatými křivkami nápadně připomíná evropského konkurenta.

YPT's Rowan picks up some brand-new locally-distilled #NorthKorean whisky! Named 'Samilpo' for a waterfall near Mount Kumgang, the whisky comes in red (42%) and black (40%) varieties and costs around USD 15 a bottle. pic.twitter.com/zAYHEyxkLN — Young Pioneer Tours (@YPioneerTours) 23. května 2019

„Není to špatný start, ale rozhodně ještě potřebuje zrát,” řekl o severokorejské whisky jeden z účastníků degustace. Palírna věří, že by se mohla prosadit na trhu, kde dominují zejména whisky ze Skotska, Irska, USA a Japonska. Cena jedné láhve je 15 dolarů (350 korun) a do světa by se mohla podívat po uvolnění napjaté politické situace.

Nebyla by to však Asie, aby si výrobce nepřipravil nějakou tu perličku. V prodeji alkoholického nápoje by měl pomáhat i fakt, že whisky obsahuje 15 aminokyselin včetně osmi esenciálních, což by podle výrobce mělo být příznivé pro lidský organismus a částečně by to mělo zabraňovat alkoholu v ničení jater. Rovněž byste se po požití alkoholu druhý den údajně neměli cítit jako přejetí parním válcem.

V Severní Koreji, kde platí přísný komunistický režim, popularita alkoholu není zanedbatelná. Oblíbený je například nápoj sodžu vyráběný z rýže či ječmene.

Kromě bezbarvého alkoholu je populární také pivo, jehož obliba stále roste. Možná až trošku absurdní se může zdát festival konaný od roku 2016, který vzdáleně připomíná německý Oktoberfest - pivo, preclíky a usměvavé šenkýřky ve stejnokrojích.