nčs, Novinky

Uplynulý víkend v belgickém Bruselu patřil účesu, který má své vyznavače i desítky let po jeho rozmachu. Kdo by si nepamatoval Jaromíra Jágra prohánějícího se v devadesátých letech po ledě s dlouhými černými kadeřemi, které ladně vlály za českým hokejistou.

FOTO: Profimedia.cz

Právě mullet, jak se účes jmenuje, zůstal mnohým mužům v paměti dodnes. A některým dokonce i pod čepicí. Zhruba 1500 jeho milovníků se sešlo, aby společně „oslavili” existenci účesu, o kterém se říká, že je spíš životním stylem.

Někteří z účastníků se vrátili do dětských let.

FOTO: Profimedia.cz

Za belgickým festivalem původně stálo natáčení hudebního klipu, který však přerostl v mnohem větší zájem, sdělil pro agenturu AFP pořadatel srazu Damien Hubert: „Mullet je vyjádřením osobnosti a nezávislosti. Je mi jasné, že moc lidem se asi účes nelíbí, ale my si umíme udělat legraci sami ze sebe.”

A že byl festival vyloženě mužskou záležitostí? Ale kdeže. „Milovala jsem MacGyvera, je to pro mě návrat do dětství,” řekla 31letá Marie Vandevilleová, jejíž hlavu následně rovněž ozdobil výstavní mullet. „Nechám si to jen pár dní, pak to půjde dolů,” prozradila svoje plány.

Mullet byl ozdobou zejména v osmdesátých a devadesátých letech minulého století.

FOTO: Profimedia.cz

Čeští vyznavači účesu si však na ulici musí dávat pozor. Na stopě jim je totiž komunita, která s typicky českým humorem „loví” účesy pomocí fotoaparátů a následně snímky zveřejňuje na sociálních sítích.