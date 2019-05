Za druhé světové války brázdil v bombardéru vzdušný prostor nad severní Afrikou a Itálií. Dnes balí zákazníkům samoobsluhy nákupy za pultem. A své práce se nehodlá vzdát ani s ohledem na věk, ve kterém by většina lidí raději seděla v pohodlí domova u televize.

97-year-old Benny Ficeto is on his feet -- joyfully working as a bag boy at his local Stop & Shop, despite officially retiring decades ago.

Why? "You have to have a reason to keep alive."



