Loď s názvem SeaExplorer77 je v současné době vyráběna v Nizozemsku a dokončena bude v průběhu podzimu příštího roku. Svému majiteli poskytne tak trochu jinou formu jachtaření. Plavidlo se totiž dostane do míst, o nichž si běžné jachty mohou nechat jenom zdát.

Veřejnosti se 77 metrů dlouhý ledoborec oficiálně představí na světové výstavě jachet v Monaku v roce 2020. Poté odpluje do vod Indického oceánu, ale z Madagaskaru a Seychel se už vydá do chladných vod okolo Aljašky a později i směrem k Antarktidě. „Je to jachtaření, ale v úplně jiném slova smyslu. Není to o popíjení drinků a předvádění se v Saint-Tropez,” říká sám Tiňkov.

La Datcha: Russian billionaire Tinkov to build 77m ice-breaker yacht at Damen and other yacht news - https://t.co/E28AmWFBwo pic.twitter.com/S0BhSzRMoY — HelloMonaco (@hello_monaco) 28. dubna 2019

Ruský miliardář, jehož majetek časopis Forbes odhadl na 2,3 miliardy dolarů (asi 52 miliard korun), za luxusní ledoborec zaplatí zhruba 112 milionů amerických dolarů (asi 2,5 miliardy korun). Na svoje plavby bude moct pozvat až 12 hostů, místo na lodi je také pro 25 členů personálu.

Kromě samozřejmých věcí, jako jsou luxusní kajuty, VIP salonek, sauna či posilovna, nabídne ledoborec místo pro dvě helikoptéry, vlastní ponorku nebo dva sněžné skútry.

Oleg Tiňkov (uprostřed) ještě jako majitel cyklistické stáje

FOTO: Profimedia.cz

Vzhledem k tomu, že Tiňkov na lodi plánuje být přibližně 20 týdnů v roce, otevírá se možnost i pro ostatní zájemce o luxusní dobrodružství. Případný dobrodruh však bude muset sáhnout hluboko do kapsy. Týdenní pronájem vyjde na 17 milionů korun.

Tiňkov je kromě jachtaření rovněž fanouškem cyklistiky. V roce 2013 převzal cyklistickou stáj Tinkoff-Saxo, za jejíž barvy bojovali například i český jezdec Roman Kreuziger a Slovák Peter Sagan. Na konci sezony 2016 však tým skončil – paradoxně kvůli nedostatku financí.