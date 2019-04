Petr Svorník, Právo

Tehdy studoval na brněnském Vysokém učení technickém obor s poněkud krkolomným názvem: biomedicínská technika a bioinformatika. „Je to obor, který spojuje lékařství a moderní technologie,“ vysvětluje. Tomu odpovídalo i téma jeho bakalářské práce.

„Řada z nás už tehdy měla chytrý telefon. Ten sice měl GPS navigaci, ale když jste volali na zdravotnickou záchrannou službu, nedokázal jí jednoduše předat vaše souřadnice,“ vzpomíná.

V budoucnu namíříte telefon na zraněného a operátor uvidí na počítači to, co vy

FOTO: Archiv Záchranka

Způsoby, jak by to šlo změnit, se staly tématem jeho bakalářky. „Táta ve svém zaměstnání pracuje na informačních systémech právě pro záchranky,“ vysvětluje, odkud také bral inspiraci. Ve své závěrečné práci tak popsal způsoby, jakými může raněný člověk předat záchranné službě důležité informace, a sám navrhl i jedno řešení: aplikaci do chytrého mobilního telefonu.

Tři důležité otázky



„Když zavoláte na číslo 155, položí vám tři základní otázky: kde se to stalo, co se stalo a komu se to stalo.“ Předávání informací však může být zdlouhavé, pacient je často dezorientovaný. Jindy banální konverzace se může zkomplikovat.

Maleňák přišel s řešením. Do aplikace předem vyplníte své jméno, kontakt na blízké i informace o nemocech jako diabetes nebo onemocnění srdce. Pokud byste zavolali o pomoc přes aplikaci, uviděl by operátor zdravotnické služby tyto údaje okamžitě na svém počítači.

„Zároveň by se mu odeslala informace o vaší poloze, buď přes internet, nebo prostřednictvím SMS, pokud byste neměli k internetu přístup,“ vysvětluje sám autor.

Mobil hned odešle záchranářům informaci o poloze volajícího, a tak k němu dorazí dříve.

FOTO: Archiv Záchranka

Není divu, že Filip svoji bakalářskou práci úspěšně obhájil, a dokonce byl pozván na zdravotnickou konferenci v Mikulově, aby ji představil odborné veřejnosti. Mladý student evidentně zaujal.

Dostupná ve všech krajích

„Doslechl se o mně i Pavel Müller, jehož firma tehdy provozovala vrtulníky pro českou záchranku, a rozhodl se podpořit mě odborně i finančně,“ vypráví. Generálním partnerem projektu nazvaného jednoduše Záchranka se navíc stala i Nadace Vodafone. „V její soutěži jsem zvítězil v kategorii Aplikace pro lepší svět.“

Filip Maleňák vymyslel aplikaci záchranka už v roce 2012.

FOTO: Profimedia.cz

Filip dal dohromady tým, s nímž aplikaci společně vytvořili, a dohodl se se všemi kraji, které zdravotnické záchranné služby zřizují. „Nedávalo smysl, aby aplikace pracovala v Jihomoravském kraji a na Vysočině už ne.“

Od prvotního nápadu k hotové aplikaci nakonec uběhly čtyři roky – naplno se spustila v polovině roku 2016. Od té doby přidává její autor stále nové vymoženosti. Na příbězích vysvětluje, co vše jeho Záchranka dokáže.

Pomáhá i za hranicemi

„V Krkonoších v noci havarovala žena na sněžném skútru. Měla v telefonu Záchranku, a tak si s ní přivolala pomoc,“ začíná vyprávět.

„Aplikace sama poznala, že je volající na horách, a informaci o poloze předala jak zdravotnické záchranné službě, tak horské službě. Když ženu horská služba ošetřila, záchranka už připravená čekala na nejbližším možném místě,“ říká.

„Kdyby žena volala bez aplikace, musela by přemýšlet, zda vytáčet zdravotnickou záchrannou službu, nebo horskou službu. A obě složky by si pak musely informace složitě předávat,“ srovnává.

Podobně letos zachránili i chataře z poštovny na Sněžce, jenž se ztratil v bílé tmě. „Když volal skrze Záchranku o pomoc, stále šel dál a neustále posílal údaje o poloze. A záchranáři zjistili, že ve skutečnosti chodí v kruzích. Na cestě, po které šel předtím tisíckrát, najednou zabloudil,“ popisuje Maleňák příběh se šťastným koncem.

K použití i v Rakousku

Jeho aplikaci už si dohromady stáhlo téměř devět set tisíc lidí, každý den si přes ni přivolá pomoc okolo čtyřicítky Čechů. Dokonce si díky ní lze přivolat i slovenské horské záchranáře v Tatrách. Filip už navíc spustil jazykovou mutaci také v Rakousku pro tamní obyvatele, zatím si ji stáhlo padesát tisíc Rakušanů, a letos se zase chystá na Maďarsko. Výhody to má i pro našince.

Aplikace funguje i na chytrých hodinkách.

FOTO: Archiv Záchranka

„Když si v Rakousku přes Záchranku přivoláte pomoc, aplikace automaticky vytáčí rakouské číslo. Navíc můžete v češtině na displeji vybrat, co se vám stalo, a informace se v němčině objeví rakouské záchranné službě,“ říká.

A další zlepšováky už Filip chystá. Momentálně na aplikaci pracuje v Brně pětice lidí. „Už na příští zimu chystáme zprovoznit elektronickou knihu vycházek,“ pokračuje mladý tvůrce.

„Než vyrazíte na horách na cestu, odešlete přes aplikaci svoji plánovanou trasu. Pokud by vás pak třeba zavalila lavina nebo jste se dostali do situace, kdy nemůžete přivolat pomoc, budou záchranáři vědět, kde vás nejspíš hledat.“

V plánu jsou i videohovory, kdy operátor záchranky uvidí skrze kameru na vašem telefonu to samé, co máte před sebou vy. Můžete mu tak ukázat zranění ať už vaše, nebo druhého člověka, kterému se chystáte pomoci.

Bude i pro „hloupé“ telefony

Zároveň by Filip Maleňák chtěl, aby jeho vynález používali i lidé bez chytrého mobilního telefonu. „Určitě nad tím uvažujeme, jen zatím nejsem schopen říci, kdy a jak to bude,“ odpovídá na dotaz, zda se Záchranky dočkají i lidé s „hloupými“ telefony.

Na závěr se ještě musím zeptat, zda sám autor už někdy přivolával pomoc přes vlastní aplikaci. „Chtěl jsem, ale můj telefon měl vybitou baterii,“ odpovídá s hořkým úsměvem. I proto prý přemýšlí nad speciálním náramkem, jenž by dokázal přivolat pomoc stejně jako mobil, ale vydržel by daleko déle. Tím by Filip zase o něco zvýšil šance, že se člověk volající o pomoc záchrany dočká.