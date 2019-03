Podle březnového modelu CVVM by nyní parlamentní volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 32 procent hlasů. ODS by měla 14 a Piráti spolu s ČSSD 12,5 procenta. Komunisté by měli 8,5 a lidovci 5,5 procenta. Celý článek Volby by vyhrálo ANO, na Piráty se dotáhla ČSSD»