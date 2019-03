Vladimír Klepáč, Právo

„Společným jmenovatelem těchto dřevěných strojů je da Vinciho genialita. Schází ale jakákoli přesnější dokumentace jeho vynálezů. Máme jen jejich obrázky a pracovat podle nich je pořádná fuška. Chybí totiž jakékoli rozměry. Před stavbou každé konstrukce si musím sám spočítat rozměry veškerých dílů. Potřebuji na to vždy několik dní,“ uvedl Mužík.

Dvě výstavy najednou

Mistr Leonardo to svým následovníkům podle něj rozhodně neulehčil. Pokud by se mechanismy vyráběly přesně podle jeho nákresů, nefungovaly by. Udělal to záměrně, aby každý, kdo by chtěl stavět jeho stroje, musel chybky ve špatně zakreslených soukolích odhalit a zkompletovat si tak mechanismus sám, vysvětlil modelář.

S lepením a skládáním má dlouhé zkušenosti. V prostorách kapucínského kláštera v centru Brna provozuje již léta svoji expozici Moravská vesnička ukazující s využitím pohyblivých figurek, jak se kdysi žilo na venkově.

Mužíka ale vždy fascinoval da Vinci. Slavný vynálezce vytvořil celkem 300 projektů. Z těch má již nadšenec vytvořených 35 modelů, přičemž ke každému má dvě funkční makety. Do konce letošního roku chce mít dvě kolekce modelů po padesáti.

Jeho cílem je otevřít dvě výstavy da Vinciho strojů, jednu v Brně a druhou v Praze nebo ve Vídni. Expozice chce postupně doplňovat o nové makety. Příchozí si u každé budou moci zatočit za kliku, popřípadě zatahat za páčku tak, aby stroj uvedli do pohybu a pochopili, jak pracuje.

Tanky, loď či vrtulník

Mužík už zkonstruoval například Leonardova lva, který ukazuje díky soukolím pohyb jeho nohou. Hotová je vodní pila, mechanická kovářská kovadlina, da Vinciho ložisko a vodní či pozemní tank. Příchozí v expozicích naleznou i kolesovou loď, což je předchůdce parníků, nebo vzdušný šroub, který byl o staletí po svém vytvoření inspirací k vytvoření vrtulníku.

Ke složitějším mechanismům patří válečný vůz se srpy, který byl schopen doslova kosit protivníky. Da Vinci vymyslel i otočný most. V případě napadení města jej stačilo jen odsunout z vodní plochy. K zajímavostem patří stroj na výrobu pilníků nebo předchůdce současných krokoměrů, který měl podobu trakaře, a jemuž se říkalo Cestoměr.

„Nejsem umělec, ale strojař. Pro mě je fascinující da Vinciho mysl. Neumím to pojmenovat jinak, ale měl schopnost vidět v 3D. To je vidět při vytváření každého mechanismu. Ne všechny byly funkční, přesto je každý jeho nápad naprosto mimořádný,“ dodal Mužík.