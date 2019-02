Anders Cavallini a Hatem Alkhafaji z Dubaje se potkali během studií ve francouzském Štrasburku, kde je napadlo propojit každodenní činnost s vesmírným projektem.

Jejich nápad spočívá v pražení kávy pomocí tepla, jež na objekty působí při průletu atmosférou. Až 300 kilogramů kávových zrn by chtěli umístit do nádoby, která by měla být dopravena zhruba 200 kilometrů nad zemský povrch.

Oba muži uvádí, že při běžném pražení kávy se zrna dotýkají horkých povrchů pecí a mohou se tak snadno připálit. Při odstranění gravitace však tento problém mizí a podle strůjců nápadu bude káva pražena rovnoměrně. Zrna by měla být umístěna v tlakových nádobách a pražena 20 minut při teplotě zhruba 200 stupňů Celsia.

Our CTO, Anders Cavallini, durning his Internship with NASA JSC.

In this photo he is trying the MACES space suit. It’s the modified version of the advanced crew escape system suit. He was testing the liquid cooling garment under different metabolic rates.#spaceroasters #NASA pic.twitter.com/KG8SENpseQ