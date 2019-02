vps, Novinky

Jedná se o model s názvem Hommage Minute Repeater od značky Tutima. Ta ho uvedla v roce 2013 jako oslavu svého návratu do krušnohorského městečka Glashütte, které je centrem německého hodinářství. Značka tam původně působila od 20. let, ale v těžkých časech po druhé světové válce a následném rozdělení Německa se přestěhovala a následně zanikla.

V roce 1960 ji obnovil podnikatel Dieter Delecate, který se ve firmě dodnes angažuje i přesto, že mu je přes 80 let, ačkoliv ředitelské místo už přenechal svému synovi Jörgovi. Byl to právě on, kdo tyto hodinky přivezl loni do Prahy na privátní prezentaci.

Hommage Minute Repeater mají pouzdro z růžového zlata, jeho průměr je 43 milimetrů.

FOTO: Vojtěch Pospíšil, Novinky

Tehdy v roce 2013 se jednalo o první hodinky s minutovou repeticí, které byly navržené a vyrobené v Glashütte, čímž se tato malá rodinná značka slušně zapsala do historie. Zároveň jsou s cenovkou 169 tisíc eur (4,4 milionu korun) tím nejdražším, co kdy vyrobila. Pro srovnání, běžná produkce Tutimy stojí od zhruba 40 do 150 tisíc korun, takže je jasné, že značka považuje návrat do Glashütte za opravdu velký milník.

Strojek s názvem Caliber 800 se skládá z 550 částí.

FOTO: Vojtěch Pospíšil, Novinky

Zvláštností tohoto modelu je, že odbíjení přesného času (ve formátu hodiny, čtvrtě a minuty) je ve srovnání s repeticemi od ostatních značek pomalé. Skoro jako by autoři chtěli, aby si majitel hodinek ladný zvuk vyluzovaný nárazy kladívek mohl vychutnat co nejdéle, což tak trochu potvrzují i slova Jörga Delecateho.

„Abychom dosáhli co nejlepšího zvuku, spolupracovali jsme na vývoji tohoto strojku s Technickou univerzitou v Drážďanech,“ prozradil Novinkám Jörg Delecate.

Na videu u článku je možné poslechnout si čas 11:59, tedy nejdelší možné odbíjení.

Uvedení předcházel tříletý vývoj, exkluzivitu kromě samotné královské minutové repetice zajišťuje fakt, že se jedná o edici pouhých 25 kusů. Značka jich navíc dokáže vyrobit jen několik ročně, takže případní zájemci si musejí nějakou dobu počkat.