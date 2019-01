ČTK

„Je to první značka šampaňského, které nese africké jméno,“ vysvětluje jeho tvůrce, čtyřicetiletý Dian Diallo z Guineje. „Rozhodně to není africké šampaňské, protože africké šampaňské neexistuje,“ upřesňuje.

„Dian Diallo bylo vyrobeno tradiční metodou od A do Z, od vinné révy až po láhev. Všechno se dělalo v Champagne a respektovali jsme kontrolované označení původu (AOC),“ dodává Dian Diallo.

Dian Diallo, který studoval ve Francii management, ekonomii a marketing, zná sektor velmi dobře. Než se pustil v roce 2017 do svého podnikání, pracoval dlouho pro velké značky šampaňského.

Stále hledá správnou chuť



„Povšimnul jsem si, že Afričané popíjejí mnohem více sladké šampaňské s ovocnou chutí, mnohem více než suché nebo polosuché. Je to tím, že takové víno má více kyselosti, kterou neocení,“ vysvětluje.

„Jestliže se přidá malá dávka třtinového cukru, tato chuť zcela zmizí. Umožňuje to zjemnit šampaňské, aniž by bylo příliš sladké,“ říká.

Přidávání třtinového cukru je v kraji Champagne klasikou a Dian Diallo nyní hledá šampaňské, které by mu vyhovovalo. „Spojil jsem se s jedním vinařem, Rémim Jacquesem, jehož rodina vyrábí šampaňské od roku 1932. Cílem je prodávat toto víno v Africe.“

Pokud jde o odrůdu, je šampaňské Diana Dialla složeno z 50 procent z Pinot meunier, ze 30 procent z Pinot noir a z 20 procent z Chardonnay. „Tak vzniká jemné šampaňské se známkou svěžesti, které je možno konzumovat kdykoli během dne,“ vysvětluje Rémi Jacques.

„Nepřizpůsobujeme se ale africkým chutím, nejde o průmyslový výrobek, je to šampaňské,“ upřesňuje.

Rostoucí poptávka



Dian Diallo prodá ročně v Africe (Pobřeží slonoviny, Nigérie, Libérie, Kamerun, Gabon, Guinea a Burkina Faso) přes 10 000 lahví. Využívá zvýšeného zájmu o šampaňské a o luxusní produkty v Africe, kde roste střední třída se zvyšující se koupěschopností.

Tento expert na marketing zve majetnou klientelu k degustacím v hotelech a na oblíbených lokalitách v afrických zemích.

Patricia Dže Dže, která pracuje v reklamě, patří k těm šťastným vyvolencům. „Ochutnala jsem čtyři různé šampaňské. Pro naše paláce v tropech by to mohlo být lákavé. Nemyslím, že jsou nějak zvlášť sladké, ale je pravda, že při směsi odrůd není možná cukr cítit,“ říká.

Zdůrazňuje, že je hrdá na to, že Afričan uspěl na trhu se šampaňským, ale název šampaňského Dian Diallo považuje za bizarní, protože na něm není nic afrického. „Máme svá africká šumivá vína, která jsou vynikající, ale která nemohou nést označení šampaňská, poněvadž nejsou ze Champagne,“ poznamenává Dže Dže.

„Afričan je citlivý na všechno, co pochází zvenčí, na všechno, co je notoricky známé a trochu západní, a proto takový název může být trochu brzdou. Nikoli však brzdou, kterou by nebylo možné překonat,“ dodává.