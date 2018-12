vps, Novinky

Garcia oznámil konec restaurace ve středu na sociálních sítích. Úspěšný podnik ukončí činnost 22. října 2019. K oznámení došlo pouhých 22 dní poté, co restaurace ocenění získala.

Dvaačtyřicetiletý Španěl uvedl pro list La Vanguardia, že toto nejvyšší ocenění je nejlepší věcí, jaká se mu kdy v profesionálním životě přihodila. V další kariéře má ale jiné cíle a nebylo by podle něj správné, aby restauraci se třemi hvězdami opustil a nebyl v ní aktivně přítomný každý den. Proto se rozhodl, že je lepší ji uzavřít.

Nově chce se svým týmem rozšířit do světa andaluskou kuchyni, a kromě toho na místě stávající restaurace představí po jejím uzavření nový podnik. Bude se zaměřovat na steaky a hamburgery pod novou značkou.

Jeden z pokrmů v oceněné restauraci.

Garcia se obecně chce soustředit na nové koncepty, především takové, které by nabízely jídlo za 15 až 20 eur (385 až 515 Kč). Jinak řečeno, ze světa vysoké gastronomie se chce posunout do středního segmentu, kde by podle něj elitní španělští šéfkuchaři měli působit více a využít své zkušenosti ke zlepšení restaurací této úrovně.

Kalendář zaplní Garciovi ještě jedna aktivita, zanedlouho se začne objevovat na hlavní španělské televizní stanici La 1 v ranním pořadu, v němž chce lidi učit vařit jednoduchá jídla.