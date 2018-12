vps, Novinky

„Je to konec jedné éry,“ řekl Clarkson podle britských médií emotivně publiku ve studiu během natáčení chystané třetí řady The Grand Tour.

„Je to opravdu smutný den. Bude mi chybět špičkování s ostatními a s obecenstvem. Ale takhle jsme to dělali 17 let, že jsme seděli ve studiu a dívali se, jak auta jezdí po trati,“ dodal později pro The Sun a zavtipkoval, že v 58 letech už je příliš starý, aby lezl na pódium.

Video

Upoutávka na The Grand Tour: Season 3. Zdroj: Amazon Prime.

Lidé, kteří se natáčení zúčastnili, uvedli, že pro moderátory to byl zřejmě opravdu výjimečný moment, protože v publiku měli i své rodiny.

Další dva roky



Nadcházející, třetí série The Grand Tour, která bude mít premiéru 18. ledna, ještě proběhne ve stávajícím formátu se studiem. V budoucnu už ale bude pořad vypadat jinak, trojice se chystá během následujících dvou let natáčet jen velkorozpočtové speciály, během nichž bude celý tým opět hodně cestovat.

Zároveň tak padly časté spekulace o tom, že The Grand Tour skončí. Moderátorské trio podepsalo s Amazonem, který jejich pořad vysílá, novou smlouvu na dva roky. Každý rok by se měly objevit minimálně čtyři díly.

Clarkson pro The Sun prozradil, že by se chtěl s kolegy podívat do zemí, jako jsou třeba Zimbabwe nebo KLDR. Při otázce, zda mohou diváci počítat s podobně náročnou produkcí jako u předchozích dílů, odpověděl Clarkson s humorem sobě vlastním.

„Řeknu to takhle, Marvel nám bude závidět naše rozpočty,“ odkázal na úspěšné hollywoodské trháky z komiksového světa.