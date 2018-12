vps, Novinky

Snad každý asi někdy ve svém oblíbeném podniku zkoumal, co tam mají nejdražšího k pití, a zda by to stálo za zkoušku. Tohle je ale jiná liga. Koňak z této edice se ostatně letos zapsat do Guinnessovy knihy rekordů, když se právě v Londýně prodal 40mililitrový panák za v přepočtu 290 tisíc korun.

Koňak objevil ve sklepích značky Jean Filloux příslušník páté generace této rodiny Pascal Filloux. Předpokládá se, že to je vůbec první blend, který vytvořil sám Jean Filloux na konci 19. století.

Sudy, v nichž tento koňak zrál více než 70 let, byly podle webu Spirits Business objeveny v roce 2004. Na trh se ale vzácný destilát dostal až letos, a to v počtu pouhých 67 lahví.