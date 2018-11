V New Yorku frčí neonové houbové farmy

Strávníci v Bunkru, vietnamské restauraci v Brooklynu, si možná ani neuvědomují, že houby v jejich sendviči bánh mì vyrostly v modře tónovaných minifarmách, které vypadají jako z vesmírné lodi, a přitom stojí přímo za jejich zády. Brzy to pro ně možná takové překvapení nebude, protože počet pěstíren hub zapojených do zástrčky v New Yorku roste jako houby po dešti, napsal list The Guardian.