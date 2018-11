vps, Novinky

Pivovar Sydney Beer Co. sídlící v největším australském městě chce dle anglického názvu pozice Chief Clock Off Officer najít člověka, který se vyloženě těší na to, až skončí v práci.

„Často nadšeně zveřejňujete selfie s pivem a z barů? Víte spíš, kde se potkat na pivu, než kde máte další pracovní schůzku? Soustředíte se na čas strávený mimo pracovní stůl a užíváte si to nejlepší, co může Sydney nabídnout? Pokud je vaše odpověď jedno velké ANO, tak vás chceme,“ píše pivovar v popisu pracovní pozice.

Firma dále dodává, že tato pozice je první svého druhu a hodí se pro člověka, který místo odpovídání na pracovní emaily raději organizuje páteční posezení s přáteli i dobrého pití. Cílem je přesvědčit Australany, aby skončili brzo v práci a zašli se svými blízkými na pivo. Ideální kandidát musí být vysoce motivovaný, případně motivovaný pivem zdarma, a musí ho bavit pomáhat ostatním, aby si své odpoledne užili co nejvíc.

Zní to skvěle, ale nějaké ty povinnosti se přece jen najdou. Kromě aktivního přesvědčování lidí, aby šli místo práce na pivo, mezi ně patří třeba nutnost navštívit v Sydney každý týden co nejvíc vyhlášených hospod, což někdy určitě může být pěkná fuška.

Jedná se o práci na plný úvazek, přičemž zaměstnanec se bude zodpovídat přímo dvěma zakladatelům pivovaru. A mzda? Ta je otázkou vyjednávání. Zájemci se můžou hlásit na stránkách pivovaru.