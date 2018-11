Milan Vojtek, Právo

„Svatomartinská vína nedělám. Nemám nic proti tradici, naopak, ctím ji a respektuji. Můj hluboký obdiv má vinař Jiří Kopeček, který ji v polovině devadesátých let oživil. Neuznávám ale kolotoč nařízení a omezení, co kolem toho vznikl. Mám to jinak. Prostě jdeme do sklepa a vybereme taková vína, které chceme už lidem nabídnout,“ řekl Právu předseda Vinařské asociace ČR Josef Valihrach.

Jiří Maděřič z Moravského Žižkova na Břeclavsku zařadil část vín k prodeji pod označením s logem svatého Martina, nemálo dalších již dávno odcestovalo k zákazníkům a jsou zkonzumovaná. Není divu, první letošní víno měl hotové už 31. srpna, a pokud by mělo ležet ve skladu do 11. listopadu, byl by sám proti sobě.

„Mladého vína už je pryč kolem dvanácti tisíc lahví,“ připomněl Maděřič. S logem svatomartinského by je ještě prodané neměl. Tradici ale respektuje. „Je to nejúspěšnější marketingová značka našeho vinařství. Bohužel ale původní koncept gastronomického zážitku pokulhává a přesouvá se do supermarketů. Svázání přesně na den svátku Martina je problém. Spojit to třeba s druhou sobotou v listopadu, oslovila by myšlenka víc lidí, protože by si mohli víno dopřát i ti, pro koho není akce v pracovní den ideální,“ říká Maděřič.

Po svátku je propad zájmu



„Může být oboje. Svatomartinská i mladá vína. To první je fenomén, který funguje. Ale na druhé straně svátek přejde a zájem se propadne. I proto jsem kritizoval omezení v zahájení termínu prodeje,“ říká sklepmistr Sedleckých vín Ctirad Králík. Připomínka, že direktivní stanovení času, kdy je možné vína nabídnout, je proti zájmům vinařů, ale neuspěla.

ZD Sedlec tak zařadilo do nabídky kolekci čtyř mladých vín, které již prodává. „My s mladými víny občas experimentujeme, letošní výjimečný ročník jednoznačně přál této myšlence. Jsou velmi zajímavá, dobře se prodávají,“ řekl Králík.

Svatomartinská vína smí být odrůd Müller Thurgau, Muškát moravský, Veltlínské červené rané, Modrý Portugal, Svatovavřinecké a Zweigeltrebe, to jen jako rosé víno. Musí být suchá a projít posouzením odbornou komisí, prodávat se smí od 11. listopadu. Komise vybrala 387 vín ze 110 vinařství. Znamená to, že o označení se hlásil jen zlomek vinařů, projekt uchopili velcí hráči na trhu. S logem míří k lidem 2,2 milionu lahví vína.