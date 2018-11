vpl, Novinky

„Jsem si velice dobře vědom toho, že rozmetávám mýtus, avšak je to tak: currywurst vskutku pochází z mé zámecké kuchyně,“ svěřil se listu Bild slyšet kníže Alexander Schaumburg-Lippe. Prvenství podle šlechtice náleží zámeckému kuchaři Ludwigu Dislangeovi, jenž zemřel v roce 1987.

Dislange si po druhé světové válce vydělával na živobytí v knížecí kuchyni a pro důstojníky britské armády namíchal z kečupu, kari, soli a meruňkové marmelády omáčku, kterou zalil klobásky. Stalo se tak v září 1946.

Za důkaz má posloužit také zapomenutý a nyní znovu nalezený článek v listě Westfalenpost ze 12. září 1984. V něm Dislange podrobně vypráví, jak poprvé připravil svůj currywurst, servíroval ho v zámecké jídelně a britští důstojníci ho odměnili výrazem „delicious” (lahodné - pozn. redakce). Později svůj výtvor s velkým úspěchem nabízel ve vlastní restauraci ve Warsteinu.

Náhoda občas bývá nejlepší kuchař

O tom, kde vlastně spatřila světlo světa pochoutka, které Němci spořádají ročně 800 milionů kusů, se vedou spory celá léta.

Nejrozšířenější verze tvrdí, že náhoda je nejlepší kuchař. Kdyby nikdo jiný, tak Herta Heuwerová by mohla za tuto pravdu dát ruku do ohně. V neděli 4. září 1949 lilo jako z konve. Herta už zavřela svůj stánek, jehož název by se dal přeložit jako Pivko na stojáka, ve čtvrti Charlottenburg v tehdejším britském okupačním sektoru v Berlíně, poklidila a chystala se domů.

Co čert nechtěl, nevzala si deštník. Čekala, nudila se, a tak začala kouzlilo z toho, co měla po ruce. Klobásku zalila omáčkou smíchanou z rajčatového protlaku, kari, worcesterské omáčky a dalších příměsí, které jí v době přídělového systému výměnou za výborné pivo podstrčili britští vojáci. Z poválečné nouze se zrodila delikatesa – currywurst.

Hamburk, nebo Porúří?

V knize „Jak se zjevil currywurst” umísťuje Uwe Timm debut kaloricky oblíbeného jídla do Hamburku a datuje ho do roku 1947.

Tim Koch, provozovatel stánku s rychlým občerstvením na čtyřech kolech, nepochybuje o tom, že kolébka se nachází v Porúří. Místní si vzpomínají, že jim klobáska s kečupem a poněkud exotickou omáčkou „šmakovala“ zcela jistě před rokem 1949. Kdo přesně však byl prvním průkopníkem, nebude snadné zjistit, protože se zdá, že stánkaři od sebe bez sentimentu „opisovali“.

„Shromáždil jsem hned několik svědectví. Bylo by tudíž záhodno, abychom u nás v Porúří otevřeli muzeum currywurstu, jako je dnes v Berlíně poblíž někdejšího hraničního přechodu mezi východním a západním Berlínem Checkpoint Charlie,“ nechal se Koch slyšet v listě WAZ.