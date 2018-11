Za srdečností Rizviho stojí příběh jeho zákazníků. „Měli jsme dva hosty, kteří nás navštěvovali na denní bázi. Vždy si dali jídlo a čas strávený v restauraci si viditelně užívali. Podnik byl jejich druhým domovem. Po čase jsem si ale všiml, že jeden z nich sem rázem přestal chodit,“ líčí majitel restauračního zařízení The Kebab Shop.

Když se druhého muže zeptal, proč se tak děje, zjistil, že jeho kamarád přišel o práci a stravovat se v restauraci už si nemůže finančně dovolit.

The Kebab Shop of Pakistani-Canadian entrepreneur Kamal Rizvi , located in the Dubai Silicon Oasis has a board outside the shop that is not advertising for food but offering free meals to jobseekers. . Don't think of it as charity, you can come back to pay us whenever you can pic.twitter.com/XbwIepvaJn