sl, Novinky

Pivovar sídlící ve skotském Aberdeenshire na svých webových stránkách píše, že se jedná o výlet, na který jeho účastníci nikdy nezapomenou.

Harmonogram zájezdu je takový, že 21.2.2019 nasednou na londýnském letišti Stansted do Boeingu 767, na jehož palubě budou během letu směřujícího do amerického Columbusu moci ochutnávat pivo, které pivovar vyrobil speciálně na podobný typ příležitostí.

BrewDog Just Launched The World’s First Craft Beer Airline https://t.co/TD7YouiT0E pic.twitter.com/mu4ssVukgZ — Buckles and Bulls (@BucklesandBulls) 29. října 2018

Nejenom, že by tento zlatavý mok ve vysoké nadmořské výšce neměl přijít o svou nezaměnitelnou chuť a vůni, ale zážitek z jeho konzumace by prý měl být vysoko nad zemí dokonce ještě lepší.

Join us for high-octane beer tasting aboard BrewDog Airlines!



Tag a mate who you’d take with you for a chance to win a spot on our maiden voyage scheduled for February 2019!



Head to https://t.co/AilLF0tH5J for more info! pic.twitter.com/8999WDuXmb — BrewDog (@BrewDog) 25. října 2018

Jakmile letadlo přistane na letiště v Columbusu, účastníci se nejprve přesunou na prohlídku americké pobočky pivovaru a následně do nedávno otevřeného pivního hotelu s názvem DogHouse, kde budou následující čtyři dny ubytovaní. Po pivním dobrodružství v USA se pak stejným letadlem vrátí zpět do Anglie.

Fasten your seatbelts… BrewDog Airlines is go! ✈️



We’ve launched the world’s first craft beer airline, flying Equity Punks from London to our US brewery in Columbus, Ohio!



Book today: https://t.co/AilLF0tH5J pic.twitter.com/JPFm2xGlcu — BrewDog (@BrewDog) 26. října 2018

„V minulosti jsme vzali pivo do hlubin moří, teď směřujeme k nebi. Bude to zážitek jako žádný jiný. Přizpůsobili jsme let tak, aby zajistil optimální pivní potěšení - od jídla, zábavy, leteckého personálu a především piva speciálně uvařeného do vysokých nadmořských výšek,“ svěřil se spoluzakladatel pivovaru James Watt.