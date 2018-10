Kristýna Léblová, kk, Novinky

Pro Matyáše jsou deskové hry vášní. Jeho rukama prošly desítky z nich, hraje je už od mala, a dokonce v nich i vyniká. V jedné z nich, Carcassone, několik let reprezentoval Česko na světových turnajích. K tomu, aby je sám navrhoval, se ale dostal oklikou. Jako vystudovaný inženýr ekonomie totiž nejprve několik let strávil v auditorské firmě.

„Viděl jsem spoustu závodů po republice a rozšířilo mi to obzory. Umožnilo mi to pochopit, že to není cesta, kterou chci jít, a že chci dělat něco jiného,“ vysvětlil Novinkám Matyáš Veselý. Zkušenosti se tak rozhodl zužitkovat ve vlastním podnikaní, jestli se tomu tedy dá takhle říkat, protože Matyáš zatím neprodal ani jednu hru. Už utratil přes půl miliónu korun.

3D puzzle

Matyáš se však odlišuje tím, že hry nejen vyvíjí, ale i sám vyrábí. Ruční kresby, které mu zaberou hodiny až dny rýsování, nechává zpracovat strojem, který mu následně komponenty vyrobí ze dřeva. Hra se následně jako skládačka složí dohromady. „Nejdřív jsem je lepil, nebo šrouboval, teď už kvůli úspoře času a celkové jednoduchosti je vše bez lepidla, jen skládačka, takové 3D puzzle. Vše do sebe pěkně zapadá,“ říká.

Dříve hry sám lepil nebo šrouboval, teď je tvoří jako 3D puzzle.

FOTO: Novinky

Nejtěžší na výrobě deskových her je dle něj následné doladění herních mechanismů. „Důležité je sehnat tým lidí, kteří hru dokáží prověřit, jestli skutečně funguje. Často se zjistí, že jsou tam věci, které je třeba doladit, nebo třeba úplně přehodnotit, vyřadit a místo toho nahradit něčím jiným,“ vysvětlil.

Jednoduchost

„Mám rád hry, které mají dvě pravidla a za dvě minuty je každý dokáže hrát. V této chvíli jsou moje hry určené hlavně pro rodiny s dětmi. Časem připravuji další hry, které budou schopny zaujmout i náročné hráče,“ dodal s tím, že hry již testoval jak na základních školách, tak například v domovech pro seniory.

Hráč by měl hru do dvou minut pochopit.

FOTO: Novinky

Konkurence v počítačích?

Matyáš tvrdí, že konkurenci v počítačových hrách nevidí. Snažím se nabídnout alternativu k počítačům tak, aby když se lidi sejdou, nepotřebovali žádnou elektroniku, no device večery, opravdu si sednout spolu a mít v ruce něco fyzického,“ upřesňuje šestinásobný mistr České republiky v Carcassone.

V současnosti vypouští do světa první sérii svých her. V následujících měsících je plánuje pod značkou Maty Moves představit na několika akcích různě po republice. Zájemci si je navíc mohou kromě webových stránek koupit i přímo v jeho dílně, kterou má Matyáš netradičně v restaurované budově kostela Navštívení Panny Marie v Liberci.

Česko by se dalo považovat za jednu z velmocí v deskových hrách. Nejenže jsou i přes silnou konkurenci počítačových a konzolových her mezi Čechy stále velmi oblíbené, hry od českých tvůrců dobývají i zahraniční trhy. Minulý rok například hru od uznávaného tvůrce Vladimíra Chvátila Krycí jména zařadil britský Guardian na seznam nejlepších vánočních dárků a v USA se před Vánoci prodávala i po desítkách tisíc kusů týdně.