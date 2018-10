ČTK

Festival Čusok, jedna z největších slavností v Jižní Koreji, kdy se scházejí celé rodiny, je toho důkazem. Modré a žluté konzervy se spamem, spočívající v rákosovém hnízdečku v dřevěných košících, jsou všude, v supermarketech i v malých obchůdcích.

V luxusním obchodě se košík se šesti konzervami spamu a dvěma láhvemi andaluského olivového oleje prodává za 90 tisíc wonů (asi 1800 korun). Avšak nejpopulárnější verze obsahuje devět konzerv a stojí 30 tisíc wonů (asi 600 korun).

🇰🇷 VIDEO: From the front lines of war to a staple of institutional catering, #Spam is rarely seen as a gourmet ingredient - but the canned pink meat holds a unique position in South Korea as a top-selling holiday gift pic.twitter.com/MtHQzs4TEQ — AFP news agency (@AFP) 24. září 2018

Úředník Li Ju-ho koupil šest konzerv, jimiž hodlá obdarovat své bližní. Je to univerzální dárek, soudí. „Je to cenově dostupné a všichni to mají rádi. Všichni Jihokorejci spam milují,” tvrdí.

V západních zemích, jako je Británie, se růžová hmota skládá z vepřového ramínka a šunky; na trh ji v roce 1937 uvedla americká společnost Hormel Foods. Jde spíše o jednoduché jídlo oblíbené mezi chudými. Ale v Jižní Koreji se ho v roce 2017 prodalo za 213 miliard wonů (4,224 miliardy korun), šestkrát více než v roce 2008.

Do korejské kuchyně se hodí



Takový jev by jinde nebyl možný, soudí Da He-Westová, autorka anglicky psané kuchařky Eat Korean. „V západních zemích je spam považován za levné jídlo, lidé na něj pohlížejí většinou záporně a spojují si ho s masem špatné kvality,” vysvětluje.

Vzhled tohoto vysoce zpracovaného produktu, nad nímž se mnohým obrací žaludek, se v Jižní Koreji právě líbí, dodává. „Protože spam je slaný a obsahuje hodně tuku, snoubí se velmi dobře s kořeněnými a nakyslými prvky korejské kuchyně, zvláště s kimči, neboť tak se chuť vyváží,” říká Westová. Kimči je specialita na bázi kvašeného zelí.

Introduced by the #US army during the #Korean War, "the most universal present" -#Spam holds a unique position in #South Korea as a top-selling gift, particularly during #Chuseok, for complements the kimchi. https://t.co/1ADIy9BJLe via @YouTube — Zephyr (@lbk638) 24. září 2018

Spam se dostal na poloostrov v 50. letech, stejně jako americká armáda, když byly zásoby potravin pro civilisty nedostatečné. Maso bylo vzácností. Američtí vojáci někdy dávali konzervy spamu obyvatelům, kteří ho považovali za vrchol gastronomie a živili se zbytky spamu nalezenými u amerických kasáren.

Bída byla tehdy veliká. Jihokorejci vynalezli nové jídlo nazvané bude ččike, což zhruba znamená armádní eintopf. Jde o směs spamu, fazolí z konzervy, sýra a kimči. Tento recept se stal velmi populárním.

S ubíhajícími lety se spam začlenil do jihokorejské kulinářské kultury a mladí i staří považují růžovou hmotu za součást lokální kuchyně.

Po USA je Jižní Korea největším konzumentem spamu na světě



Americká snowboardistka Chloe Kimová, jejíž rodiče se narodili v Koreji, vyrostla na spamu a ten zůstává jedním z jejích oblíbených pokrmů. „Spam se u nás prodává všude,” řekl její otec v rozhovoru s USA Today Sports při příležitosti zimních olympijských her, které se konaly v únoru v Jižní Koreji.

Konzervy spamu se staly dárky v době asijské finanční krize z 90. let, kdy lidé vyhledávali levnější potraviny. Ekonomika se sice zvedla, ale obliba košíků s konzervami spamu nepolevila. Země je dnes po Spojených státech druhým největším konzumentem spamu, ačkoli její obyvatelstvo tvoří necelou šestinu počtu Američanů.