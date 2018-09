vps, Novinky

Před sedmi lety začínal Burgerfest jako malá akce se šesti restauracemi, zájem o burgery tehdy ale raketově rostl, a tak na druhý ročník konaný na Náměstí Míru už dorazily davy lidí a bez nadsázky tam nebylo k hnutí.

Po přesunu na prostorově velkorysejší holešovické výstaviště už k takovým problémům nedochází, akce se díky tomu navíc rozrostla a mimo jiné nabízí i doprovodný kulturní program. Letos se na ní objevilo více než 40 „burgráren“, přičemž dorazili i zahraniční hosté.

Burgerfest v Praze 2018

FOTO: Novinky

Ani letos se Burgerfest neobešel bez burgeru s růžovou nebo černou bulkou, to však bylo z výstředností asi vše. Zdá se, že období experimentů má česká burgerová scéna už za sebou. Hovězí nebo už klasické trhané vepřové tentokrát doplnil třeba krabí burger, který začíná být běžně dostupný ve vícero pražských podnicích. A sympatické bylo, že mnoho podniků nabízelo burgery menších velikostí za rozumné ceny, takže návštěvníci mohli zvládnout vícero ochutnávek, aniž by se rychle přejedli.

Kvantita není kvalita



S výběrem podniků nemají organizátoři problém, v posledních letech vznikla celá řada restaurací zaměřených čistě na burgery a věhlas některých z nich překročil i hranice České republiky. Zároveň je ale potřeba vzít v potaz druhou stranu mince, protože kvantita samozřejmě automaticky neznamená kvalitu.

„Bohužel v některých případech se z burgeru stala taková pizza, a je ho najednou všude plno. Mnoho gastro provozů jede na kvantitu a kvalita pro ně není důležitá,“ řekl Novinkám organizátor Burgerfestu Zdeněk Střížek.

Burgerfest v Praze 2018

FOTO: Novinky

„Burgerfest jde směrem, který chce ukázat, že karbanátek v house, jak mnoho Čechů gourmet burger stále nazývá, je skvělý gurmánský zážitek. Samozřejmě jen v případě, že vše děláte z čerstvých surovin,“ uvedl Střížek, který Burgerfest označuje za svůj „malý americký sen“. V USA totiž sám působil, po návratu domů si otevřel podnik zaměřený na burgery a svůj festival navíc rád spojuje s americkými značkami. Na jednom z minulých ročníků bylo možné vyhrát motorku Harley-Davidson, letos je hlavním partnerem opět destilérka Jack Daniel’s.

S růstem počtu burgerových restaurací se objevilo i mnoho takových festivalů, Burgerfest ale zůstává největším a nevypadá to, že by jeho pozici mohl někdo ohrozit. Ostatně Střížek ho označuje za největší burgerovou akci v celé Evropě. Vypadá to ale, že ani to ho neuspokojuje. Vidí totiž prostor pro další růst.

„Nejlepší léta nás ještě čekají, chystáme se roztáhnout více po světě. Kam? To se nechte překvapit,“ dodal Střížek a místo běžného rozloučení použil svůj oblíbený slogan „v hovězí věříme“.