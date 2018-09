ČTK

Whisky s názvem Blackened American Whiskey má být k dostání od konce tohoto týdne v některých amerických městech a ve dvou internetových obchodech. Její název odkazuje na píseň, která vyšla na legendárním albu ...And Justice For All z roku 1988.

Nápoj temné barvy vznikl ve spolupráci s renomovaným lihovarníkem Davem Pickerellem.

„Nejvyšším cílem Metalliky je být ve spojení se svými fanoušky - prostřednictvím alb, koncertů a stále více i jakýmkoli jiným způsobem, který vytváří další pouto,” zdůvodnili hudebníci svůj profesní exkurz do oboru lihovarnictví.

Kapela v čele s frontmanem Jamesem Hetfieldem letos v únoru zahrála i v Česku. V pražské O2 asi nejvíc překvapila svou interpretací hitu Ivana Mládka Jožin z Bažin.