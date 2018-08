vpl, Novinky

Dnes sedmdesátiletá Klotzová vede nevelký rodinný podnik s tradicí od roku 1901, který pálí především slivovici, hruškovici a žitnou. Synové Jürgen a Michael, zaměstnaní ve Stuttgartu, pomáhají ve svém volnu ve skladě a pečují o stromy v sadě, stejně tak jejich manželky.

V roce 2010 jejich matka obohatila portfolio o single malt whisky - podle znalců citovaných týdeníkem Der Spiegel překvapivě lahodné chuti a pozoruhodně zlatavé barvy.

Pře o čtyři písmena

Jak pojmenovat mok zrozený v Berglenu, v údolí říčky Buchenbach? Samozřejmě že Glen Buchenbach. To dá rozum! Výraz Glen pochází z keltštiny a označuje úzké údolí nebo soutěsku. Oblíbili si ho především výrobci ze Skotska: Glen Morgain, Glen Moray, Glen Garloch či Glen Glenfiddich. Zná ho i jazyková zásoba v Irsku, Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandě a ve Švédsku.

A tak vzplála válka. Scotch Whisky Association (SWA), vlivné a mocné sdružení skotského whisky průmyslu, Klotzovy zažalovalo. Slovo Glenn podle něho vyvolává asociace se skotskou whisky, což odporuje chráněnému geografickému původu v souladu se směrnicí Evropské unie o alkoholu číslo 110/2008.

SWA zastupuje 2 500 značek, které ročně vyvezou produkci v hodnotě pěti miliard eur (128, 6 miliard korun) a zaměstnávají 30 tisíc lidí. S touto lobbystickou organizací nejsou žádné hrátky, vždyť její roční rozpočet jen na právní ochranu značek činí 1,5 miliónu liber (42,9 mil. korun).

První dopis vyvolal u Klotzových až paniku. Zaslala ho totiž renomovaná právní kancelář Taylor Wessing, jež ve Spolkové republice zastupuje SWA. Skotové navrhli několik alternativ: Valley of Buchenbach, Buchenbach Valley, Buchenbach´s. Klotzová však nekývla.

„Značku nám odsouhlasil německý patentový úřad, jedině on nám ji může odebrat, a ne lobbistické sdružení z Edinburghu,“ vysvětlila listu Stuttgarter Nachrichten.

Teď rozhodují soudci

Skotští producenti ještě víc zneklidněli. Straší je doba pobrexitová i fakt, že Evropa pálí whisky ostošest, takže v Německu je dnes víc palíren než ve Skotsku. Ovšem malých, až miniaturních, takže německá produkce zabírá 0, 1 procenta světové výroby.

Pět německých firem se už nátlaku podvolilo a svůj mok přejmenovalo. Klotzovi se však chtějí stát precedentem, ačkoli i na kauzu už vynaložili přes 25 tisíc eur (643 tisíc korun). Případ už projednával Zemský soud v Hamburku, pak i Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku, jenž ho vrátil do Hamburku.

Další kolo se odehraje v prosinci. Klíčová otázka zní: vybaví si průměrný spotřebitel při přečtení čtyř písmen ve slově Glen automaticky Skotsko? SWA už podobný svár vyhrála v Austrálii, Izraeli, Indii a na Tchaj-wanu, naopak neuspěla v USA a Kanadě.

Souboj se Skoty se osvědčil jako skvělá reklama, Klotzovi mají de facto vyprodáno. „Věřte mi, že bych se klidně bez toho rozruchu obešel,“ sdělil Jürgen Klotz poté, co se u něj ohlásil reportérský tým z amerického listu The New York Times.