Milan Vojtek, Právo

„My příznivci naturálních vín držíme spolu a rádi se setkáváme. Proto jsme připravili degustaci vín s mezinárodní účastí. Měli jsme tady hosty z maďarské oblasti Villány, Gruzie, Polska, Rakouska a Slovinska. Celkem osmnáct vinařů s ryze přírodními víny,“ řekl jeden z významných stoupenců přírodních vín Jaroslav Osička.

Autentická vína jsou zvláštní skupinou vín. Pochází z vinice, ošetřené jen starými postupy bez chemických prostředků a lze je tak s mírou nadsázky označit jako biovína. Jenže i proces výroby je po staru. S dlouhou dobou macerování rozemletých slupek ve rmutu a zpracováním pomalou přírodní cestou, bez řízeného kvašení a dalších výdobytků moderní techniky.

Jaroslav Osička nalévá jedno ze svých vín.

FOTO: Milan Vojtek, Právo

Výsledná vína jsou zcela přírodním produktem. Cestu k početné skupině konzumentů jim ale zavírá dokonalé prokvašení, v němž se prakticky všechen cukr změní na alkohol. Jedná se tedy o aromatická, kvalitní, ale zcela suchá vína. Někteří návštěvníci se nad nimi pozastavují.

„Nechám je přečíst cedulku, že sladká vína nemám. Buď se zorientují a zůstanou, nebo jdou dál. Nepoučený konzument nemá s těmi víny problém, nemá ještě špatné návyky. Kdo je odchovaný na ‚sudové Pálavě‘ z Moldávie, má problém,“ připomněl Osička klamání milovníků vína, kterým jsou mnohdy nabízena dovezená sladká vína z Moldávie s přívlastkem naší Pálavy.

Situace na domácím trhu autentistům zrovna nepřeje

Jsou podniky, vinotéky i prestižní gastronomická zařízení, kde jsou přírodní vína stálou součástí nabídky, nemalá část produkce ale míří za vzdělanými konzumenty do zahraničí.

„Letos jsem se zúčastnil dvou festivalů v Londýně a v Berlíně. Pojedu na akci do Polska a vypadá to tak, že v brzké době budu padesát procent produkce exportovat. Je to úspěch, ale na druhé straně to není moje krevní skupina, raději bych vína prodával doma. Jenže náš konzument zde není tak vyspělý,“ posteskl si vinař, jehož produkci znají hosté michelinských restaurací v Praze a v New Yorku.

Poslední červencový víkend nabízeli vinaři autentická vína u sebe ve sklepní kolonii u Velkých Bílovic.

„Bylo tu osmnáct vystavovatelů od nás i ze zahraničí. Vlastně jsme ani nechtěli víc, je to optimum, únosné na jednu procházku,“ vrátil se k nedávné akci vinař.

Koho autentická vína lákají, má možnost kromě návštěvy třeba právě ve Velkých Bílovicích vyrazit 11. srpna do Boleradic na Břeclavsku. Autentikfest Moravia tam nabídne ochutnávku vín od dvaadvaceti autentických vinařů čtyř zemí.