Kylanův otec zemřel loni v červenci poté, co ho někdo ve městě Little Rock zastřelil. Pachatel podle svědků vnikl do auta, v němž třicetiletý otec chlapce seděl, a několikrát na něj vystřelil. Incident nebyl dosud objasněn a vrah je stále na útěku.

Matka chlapce Tennika Stokesová byla nejprve překvapená, že je Kylan schopen relativně krátce po tragédii nad něčím podobným přemýšlet. Nápadem ale byla ohromená.

„Velmi mě to šokovalo. Vím, co nyní prožívá, a jsem na tom sama podobně. Je ale uklidňující, když se s tím dokáže vypořádat bez toho, aby upadal do deprese nebo vzteku,“ řekla žena.

Rovněž podotkla, že její syn je přirozený byznysmen, neboť se o většinu povinností stará zcela sám. Jeho firma s názvem Swag Ky Bow Ties & More nabízí především motýlky, boty či ponožky. Chlapec má v plánu sortiment v budoucnu rozšířit.

Stokesová tvrdí, že smysl pro módu zdědil Kylan po svém otci. „Jsem z toho všeho nadšená. Řekla jsem mu, že ať už se bude chtít věnovat čemukoliv, budu za ním stát na tisíc procent,“ sdělila pyšný matka.