Vojtěch Pospíšil, Novinky

Omega tyto limitované edice připravila ve spolupráci s magazínem Fratello Watches, který před několika lety odstartoval tradici úterních článků o ikonickém chronografu Speedmaster. Vzniklo tak označení Speedy Tuesday, které se uchytilo i pod stejnojmenným hashtagem na Instagramu. Popularita a komunita kolem této tradice byla tak velká, až Omega loni k této příležitosti vytvořila nové hodinky.

Limitovaná edice čítá 2012 kusů.

Loňská limitovaná edice se rychle vyprodala a stala se sběratelskou komoditou, dalo se tak očekávat, že bude následovat další. Potvrdilo se to tento týden, když se zrodila nová edice odkazující na model Speedmaster „Ultraman“ ze 60. let minulého století.

Tento model se stal populárním poté, co se v roce 1971 objevil v seriálu The Return of Ultraman o superhrdinovi Ultramanovi. Od původní verze speedmasterů se lišil jen oranžovou sekundovou ručičkou, kterou šlo navíc získat i z jiného modelu, takže existují oprávněné pochyby o tom, kolik pravých hodinek ve skutečnosti existuje, což ostatně přiznala i sama Omega.

Oranžových detailů je na hodinkách vícero.

Silueta Ultramana je viditelná pouze pod UV světlem.

Moderní reedice nabízí kromě zmíněné oranžové ručičky více oranžových detailů – hodinové indexy, nápis na lunetě a na číselníku a také siluetu Ultramana na levém subčíselníku. Ta je však viditelná pouze pod UV světlem. Odkazem na superhrdinu jsou ještě první tři minuty na minutovém sčítači vyvedené taktéž v oranžové. Právě po tři minuty totiž Ultraman mohl využívat svých superschopností.

Velikost je stejná jako u loňské edice, tedy 42 milimetrů. Uvnitř je samozřejmě strojek 1861 s ručním nátahem. Zamrzí absence ocelového náramku, hodinky jsou totiž dostupné pouze s koženým a textilním řemínkem.

Balení je stylové.

Hodinky byly dostupné ke koupi na webových stránkách Omegy od úterního poledne a v podstatě se dá říct, že po zhruba 20 minutách bylo hotovo. Zájem byl tak velký, že stránky dokonce měly problémy s funkčností.

Všech 2012 kusů této edice je tak zabraných a dlouhý bude i seznam zájemců, kteří čekají, zda si to někdo nerozmyslí a neuvolní své místo. Hodinky se prodávaly za 6020 eur (zhruba 155 tisíc korun), je však téměř jisté, že jejich následná hodnota bude podobně jako u loňské edice vyšší.