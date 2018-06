sl, Novinky

Peter s Erikem se poprvé setkali v roce 2001, kdy oba působili v korporátních firmách. A byla to právě láska k dobrému ginu, co je spojovalo.

Před třemi lety proto začali ve svých kuchyních poprvé experimentovat s výrobou alkoholických pochutin a postupem času přišli na to, že je to něco, čemu by se chtěli věnovat naplno.

Loni koupili palírnu s názvem The Wirral Distillery a rozjeli výrobu. Jejich nabídka je sice omezená, ale o to více prý dbají na kvalitu.

Tu podle všeho dokážou zákazníci ocenit, neboť byl o jejich výrobky od počátků velký zájem. Výrazný vzestup však přišel až po uvedení třpytícího se ginu s názvem Violetta.

Lidé nevšení gin milují



„Vždycky jsem byl velkým nadšencem ginu. Chtěl jsem vymýšlet nové recepty a vytvořit takový gin, který budu milovat. Když jsme vytvořili tenhle, cítil jsem, že je to on,“ svěřil se agentuře AP Peter.

„Všimli jsme si, že na spoustě míst přidávají do koktejlů třpytky. Nechali jsme se inspirovat a zamíchali je do našeho fialového ginu,“ vysvětlil.

„Je to skvělá kombinace, lidé ho milují. Líbí se jim, jak nápoj vypadá ve sklenicích, a oceňují i jeho chuť. Poptávka je opravdu velká, což nás velmi těší,“ dodal.