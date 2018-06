Vojtěch Pospíšil, Novinky

LeBlanc uvedl, že Top Gear je pro něj obrovskou zábavou, ale „časový úvazek a náročné cestování … ho odlučuje od rodiny a přátel víc, než je mu příjemné“, napsal web stanice BBC, která tento celosvětově populární pořad vysílá.

„Je to politováníhodné, ale z těchto důvodů nebudu pokračovat ve svém zapojení v pořadu. Navždy budu fanouškem Top Gearu a přeji jeho týmu úspěšné pokračování. Díky za skvělou jízdu,“ dodal herec, kterého proslavila především role Joeyho v seriálu Přátelé.

Oblíbený herec točil pro BBC ještě seriál Epizody, který ale po páté sezóně taktéž končí.

„Matt se pořadu (Top Gearu) oddal s plnou vášní a ukázal své neobvyklé znalosti o autech a nebál se při tom ušpinit. Vždy jsme si ho jen půjčovali z jeho běžné práce jakožto jednoho z nejlepších komiků Hollywoodu, takže mu přeji jen to nejlepší,“ uvedl šéf kanálu BBC Two Patrick Holland.

Hledání nového moderátora



LeBlanc do Top Gearu nastoupil v roce 2016 poté, co skončil původní tým ve složení Jeremy Clarkson, James May a Richard Hammond. Nejprve sekundoval moderátorovi Chrisi Evansovi, ten byl ale po katastrofální první sérii vyhozen a hlavní úlohu převzal právě Matt LeBlanc. Doplnili ho Rory Reid a Chris Harris a novému složení se v rámci možností podařilo obnovit úroveň nejsledovanějšího motoristického pořadu na světě. Fanoušci na to samozřejmě měli svůj názor, ale bylo zřetelné, že bez Evanse se Top Gear výrazně zvedl.

Teď samozřejmě bude zajímavé sledovat, kdo slavného herce nahradí. Sama BBC poznamenává, že pořad je vysílán ve 150 zemích světa, a tak lze očekávat, že by to opět mohla být globálně známá hvězda.