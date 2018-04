Plzeňští bednáři smolili sudy, jejich řemeslo by mělo být zapsáno do UNESCO

Oheň, smola a štorcování neboli převalování. Ruční smolení dubových sudů provádí bednáři z Plzně vždy dvakrát do roka, a to na jaře a na podzim. Zjišťovali jsme, jak takové smolení sudů probíhá, co je k němu zapotřebí a k čemu vlastně slouží.