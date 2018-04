S koncem Velikonoc by mělo odejít také pošmourné a větrné počasí posledních dní a do Česka konečně zavítá jaro. Teploty půjdou postupně nahoru, na konci pracovního týdne se přechodně ochladí, ale o víkendu už to bude přes den venku na... Celý článek Přichází pravé jaro, teploty budou na tričko»